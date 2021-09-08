Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире

В среду в Цюрихе прошел финал Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в прыжках в высоту среди женщин. В нем принимали участие все три медалистки Олимпийских игр в Токио - россиянка Мария Ласицкене, Ярослава Могучих из Украины и австралийка Никола Макдермотт.

Именно это трио в итоге и разыграло награды соревнований. Для Ласицкене турнир снова сложился непросто. На отметке 1,96 м она не сумела преодолеть планку с двух попыток. Но с третьей высота россиянке покорилась. После этого Ласицкене пропустила следующую отметку 2,01 м.

После этого олимпийская чемпионка преодолела 2,05 м и заняла первое место с лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла Могучих, которая пыталась покорить высоту 2,07 м, но не смогла. С результатом 2,03 м она завоевала серебро. Бронза у австралийки Макдермотт - 2,01 м.