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08.09.2021 23:02
Рубрика: Спорт

Московское "Динамо" нанесло первое в сезоне поражение "Авангарду"

Текст: Максим Домчев
"Динамо" на домашнем льду принимало "Авангард". В составе хозяев первый матч проводил защитник Вячеслав Войнов, в конце первого периода отдавший голевую передачу Вадиму Шипачеву при игре 5 на 3.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Во втором периоде команды забросили по две шайбы. Точные броски на счету Арсения Грицюка и Сергея Толчинского у гостей, а также Шипачева а Андрея Петунина у "Динамо". В заключительной 20-минутке Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский установили окончательный счет - 5:2 в пользу москвичей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Казанский "Ак Барс" потерпел третье подряд поражение, уступив в овертайме ЦСКА - 1:2. Победный гол на счету Класа Дальбека.

СКА на домашней арене неожиданно уступил "Автомобилисту" - 2:4. "Трактор" также на выезде добился победы над рижским "Динамо" - 6:1. "Северсталь" в овертайме сломила сопротивление "Адмирала" - 4:3.

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