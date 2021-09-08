На Евро-2021 российские волейболисты переезжают играть плей-офф в Гданьск

Мужская сборная страны в среду вечером, уже имея пропуск в плей-офф, завершила предварительный этап чемпионата Европы матчем против аутсайдера группы "С" Северной Македонии. Теперь на следующую стадию турнира отправляемся в польский Гданьск, город-порт на побережье Балтийского моря.

Играя с испанцами, наши волейболисты раскачивались два сета, а потом их перевес стал безоговорочным. Фото: eurovolley.cev.eu

Результат игры с македонцами стал известен уже после подписания этого номера "РГ". Интриги эта встреча не таила, скорее, более важным был последний матч в группе между Турцией и Финляндией. В случае победы турок 3:0 или 3:1 россияне занимали в шестерке третье место и с большой вероятностью в 1/8 финала выходили на такие сильные сборные, как действующий чемпион мира Польша или победитель предыдущего первенства Европы Сербия.

Впрочем, перед плей-офф больше стоит обратить внимание не на потенциальных оппонентов, а на свою игру. На фоне усталости после Олимпиады она пока нестабильная. Вроде бы подопечные главного тренера Туомаса Саммелвуо прибавляли с каждым туром, но вот в своем четвертом матче умудрились отдать испанцам сет (3:1).

- Надо уметь играть лучше, когда соперник стоит ближе к нам, и не только, когда мы ведем десяток очков. Нужно действовать более стабильно. Мы стараемся играть лучше, физически готовить себя по ходу турнира. Вполне вероятно, что первая игра плей-офф будет почти как финал, - сказал Саммелвуо в эфире "Матч ТВ".

Пока же наши волейболисты очень довольны тем, что матчи проходят со зрителями. Ведь до этого пришлось отыграть два длинных турнира совсем при пустых трибунах - Лигу наций в Италии и Олимпиаду в японском Токио. Правда, в Тампере действовали определенные ограничения на посещаемость, но победный для россиян матч с хозяевами собрал более трех тысяч болельщиков.

В матче против Испании Егор Клюка принес сборной России 27 очков за четыре партии

В Польше будет оживленнее. К примеру, на предварительной стадии в Кракове встреча хозяев группы "А" против сербов собрала 12 700 зрителей, "ЭРГО Арена" в Гданьске тоже масштабное спортсооружение - здесь 11 500 мест. Игры 1/8 финала состоятся здесь 11-12 сентября. Вообще, этот зал для России счастливый. В 2011-м выиграли здесь Мировую лигу, в 2013-м успешно провели встречи плей-офф чемпионата Европы и дальше отправились в Данию за "золотом".

Вторая половина участников двух первых раундов плей-офф будет выступать в чешской Остраве. А с Тампере и эстонским Таллином турнир прощается. Если сборная России в Гданьске выиграет два матча подряд, то на полуфинал и медальные встречи поедем в польский Катовице.