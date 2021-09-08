Непомнящий не успел к старту партии в Ставангере из-за проблем с визой

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий из-за трудностей с визой не успел вовремя прибыть в норвежский Ставангер, где накануне стартовал шахматный супертурнир. Поэтому его матч первого круга против соотечественника Сергея Карякина был перенесен на запланированный выходной - 11 сентября.

Остальные участники уже вступили в борьбу. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил представителя Франции Алирезу Фируджу. После ничьей в классической партии соперники сошлись в "Армагеддоне". В этом мини-поединке Фируджа также играл белыми фигурами, что давало преимущество по времени (пять минут против четырех), но и обязывало побеждать. Однако снова случилась ничья. Так что победа досталась Карлсену.

В другом матче первого тура венгр Рихард Раппорт черными фигурами победил норвежца Арьяна Тари. Раппорт и возглавил турнирную таблицу с 3 очками. На втором месте располагался Карлсен (1,5), далее - Фируджа (1) и Тари (0).

В среду Непомнящий был уже за доской и провел партию второго круга против Фируджи.