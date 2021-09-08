Непомнящий не успел к старту партии в Ставангере из-за проблем с визой

Новости

Москва прекратила программу заимствований 20:55
Стало известно, как проводят в последний путь Бельмондо 20:49
Собянин рассказал, как восстанавливается экономика столицы 20:47
Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья 20:37
ВОЗ призвала россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию 20:36
Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем 20:25
В России подешевел бензин 20:09
Волейболисты РФ победили Северную Македонию в последнем матче группы на ЧЕ 19:40
Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку 19:30
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора 19:28
Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающемся шторме 19:24
Матвиенко: Курц ценит взаимодействие Австрии и России 19:23
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2" 19:19
Ивана Краско выписали из больницы после инсульта 19:12
Талибы приурочили инаугурацию своего правительства к годовщине терактов 9/11 18:59
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка" 18:57
Чекунков: Особый налоговый режим охватит всю Курильскую гряду 18:55
Захарова: США и ЕС потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма 18:35
В Софии состоялась презентация болгарской "Книги памяти" 18:33
Россия и Мексика расширяют сотрудничество в образовании 18:24
ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины до конца года 18:21
В МЧС РФ выразили соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева 18:11
ФАС возбудила дело в отношении лидера на рынке ОСБ-плит "Кроношпан" 18:04
В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных сертификатов 18:04
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Беларуси 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 20:44
Рубрика: Спорт

Непомнящий не успел к старту партии в Ставангере из-за проблем с визой

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий из-за трудностей с визой не успел вовремя прибыть в норвежский Ставангер, где накануне стартовал шахматный супертурнир. Поэтому его матч первого круга против соотечественника Сергея Карякина был перенесен на запланированный выходной - 11 сентября.

Остальные участники уже вступили в борьбу. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил представителя Франции Алирезу Фируджу. После ничьей в классической партии соперники сошлись в "Армагеддоне". В этом мини-поединке Фируджа также играл белыми фигурами, что давало преимущество по времени (пять минут против четырех), но и обязывало побеждать. Однако снова случилась ничья. Так что победа досталась Карлсену.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Россиянин Демченко стал чемпионом Европы по шахматам

В другом матче первого тура венгр Рихард Раппорт черными фигурами победил норвежца Арьяна Тари. Раппорт и возглавил турнирную таблицу с 3 очками. На втором месте располагался Карлсен (1,5), далее - Фируджа (1) и Тари (0).

В среду Непомнящий был уже за доской и провел партию второго круга против Фируджи.

Спорт Шахматы