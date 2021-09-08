Путин назвал спорт ресурсом развития России

Президент России Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам международного форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани.

"Спорт, здоровый образ жизни - сегодня это мощная объединяющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс развития нашей страны", - считает Путин. С самого начала форум стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом и лучшими практиками между представителями спортивных организаций, атлетами, тренерами, продолжил он.

"Открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной", - считает президент.

Нужно создать все условия, чтобы как можно больше граждан России - не менее 70 процентов к 2030 году - могли систематически заниматься спортом и физкультурой, напомнил задачу Путин. И особое внимание будет уделено детям, подросткам. "Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причем на всей территории страны", - подчеркнул он. В ближайшие дни пройдет Совет по развитию физкультуры и спорта, который будет посвящен развитию детско-юношеского спорта, объявил президент.

"Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия - действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия", - подчеркнул Путин. Он уверен, что форум даст старт новым интересным проектам.

В эти дни в Казани проходят первые Игры стран СНГ и президент пожелал успехов их участникам. "В Татарстане накоплен большой позитивный опыт проведения крупных, мирового уровня спортивных мероприятий", - напомнил он.