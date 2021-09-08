Чему научила Паралимпиада в Токио спортсменов из Сибири

На Паралимпийских играх российская сборная заняла четвертое место в общекомандном зачете. Наши инваспортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Немало из них досталось представителям регионов Западной Сибири.

Роману доверили знамя

Три золотых и две бронзовых медали на счету бийского пловца Романа Жданова. В Токио Роман трижды устанавливал мировые рекорды. Неудивительно, что именно 23-летний сибиряк стал знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия Игр.

Алтайский край делегировал в Токио шестерых атлетов. Четверо из них - пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата: Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Вместе с ними на Паралимпиаде была заслуженный тренер России Елена Соколова, работающая со своими питомцами в Бийском спорткомплексе "Заря". Помимо Жданова, в Токио отличился Ефросинин - стал вторым в финальном заплыве брассом на дистанции 100 метров.

На беговые дорожки олимпийского стадиона в Токио выходили слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, а также известный алтайский бегун Юрий Клопцов. Юрий выступал в качестве зрячего лидера сначала для Костина, а потом для пермяка Федора Рудакова.

Костин с Клопцовым прибежали третьими на финиш дистанции 5000 метров. При этом Александр отличился на самой тяжелой для себя дистанции - в основном он бегает более короткие отрезки. Костин настраивался на еще одну медаль в забеге на полуторке, однако в последний момент тренерский штаб отдал его лидера Федору Рудакову (у того ведущий оказался не готов к стартам в токийскую жару). Таким образом, Юрий Клопцов вернулся из Токио с двумя бронзовыми наградами. Подготовкой алтайских легкоатлетов занимался заслуженный тренер России Сергей Мануйлов из Барнаула.

Все алтайские паралимпийцы числятся в Центре спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. Мы попросили прокомментировать итоги их выступления в Токио директора центра Владимира Альта.

- Мы с тревогой ждали Игр в Токио. Стоит напомнить, что россияне по независящим от них причинам вынуждены были пропустить Игры в Рио-де-Жанейро, да и международных стартов в последнее время было совсем немного, - напомнил Владимир Александрович. - Конечно, мы особенно рассчитывали на Жданова, у которого немало побед на международном уровне, но Игры есть Игры, многое зависело от того, кто в какой форме подойдет в Токио. Надо воздать должное тренерам Соколовой и Мануйлову - все их воспитанники превысили в Японии свои лучшие результаты. Другое дело, что конкуренция на этой Паралимпиаде выросла в разы - многие сильные специалисты начали активно работать с инваспортсменами.

Кроме Жданова только два российских паралимпийца завоевали по три золотых медали. А ведь Роман начал заниматься плаванием достаточно случайно и довольно поздно - в тринадцать лет. Однако Жданов быстро выбился в лидеры благодаря огромному трудолюбию.

- Для всех наших пловцов Игры в Токио стали дебютными, - продолжил Владимир Альт. - Ребята получили бесценный опыт. В субботу мы встречали в барнаульском аэропорту часть инваспортсменов, и Юра Лучкин, которому исполнилось 24 года, признался мне, что теперь понял, как надо готовиться к будущим Играм. Ребята все молоды, полны оптимизма. В Бийске подрастают новые таланты, и, конечно, их надо поддерживать. Минспорта края помогло ребятам с инвалидными колясками и некоторым инвентарем, кандидатам на поездку в Токио было обеспечено участие во всех необходимых сборах и соревнованиях.

Нужна база для тренировок

Дважды золотой оказалась шпага омича Александра Кузюкова, выступавшего в Токио сначала в индивидуальном разряде, а затем в составе сборной.

В финале он победил соперника, занимавшего вторую строчку в мировом рейтинге. У Кузюкова - пятая позиция, однако это не помешало ему победить чемпиона Паралимпийских игр в Лондоне Жоване Сильва Гиссоне из Бразилии. Счет убедительный - 15:8 в пользу омича.

Золотым оказалось и выступление российской сборной, за которую вместе с Александром выступали Максим Шабуров и Артур Юсупов. Россияне сумели одолеть в финале китайскую команду - 45:39.

Шпажистка Юлия Майя вместе с подругами по сборной завоевала бронзу. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Паралимпиада принесла награду и шпажистке Юлии Майе, которая выступала в командных соревнованиях по фехтованию на колясках. Российские спортсменки стали третьими.

Заслуженный мастер спорта Юлия Майя вместе с Викторией Бойковой, Аленой Евдокимовой и Людмилой Васильевой уверенно прошли предварительные соревнования. Однако в полуфинале уступили китайской команде. За бронзу они бились со сборной Гонконга и одержали убедительную победу со счетом 45:34.

- Мы очень ждали этой медали, - подчеркнул руководитель Омского центра паралимпийской подготовки Сергей Ещенко. - Юлия не только обладает бойцовским характером, она еще и трудоголик, и оптимистка. В большом спорте это имеет очень важное значение.

Под занавес Игр омские паралимпийцы добавили еще два серебра в копилку сборной России. В беге на 1 500 метров отличился Александр Работницкий. Серебряной оказалась водная дорожка Паралимпиады в Токио для омской пловчихи Елизаветы Сидоренко. Она выступала в эстафете 4 х 100 метров комплексным плаванием вместе с Ани Палян, Анастасией Гонтарь и Викторией Ищуловов. Россиянки финишировали с результатом 4:55.55, уступив лидерство американкам.

- Это заслуженная медаль, - уверен тренер спортсменки Татьяна Бакшеева. - Девочка тренируется у меня с шести лет. Никогда не капризничала и не пропускала тренировки. Умеет добиваться цели, всегда улыбается. И уже собирается во Францию на следующую Паралимпиаду. Лизе только восемнадцать лет. Думаю, победы у нее еще впереди.

По словам Сергея Ещенко, нынешний результат паралимпийской сборной Омской области - лучший в истории региона. Хотя у спортсменов с ПОДА нет собственной площадки. Центр паралимпийской подготовки - это всего четыре кабинета в старом офисном здании. Поэтому залы и дорожки в бассейне приходится арендовать. И это, конечно же, осложняет жизнь потенциальным чемпионам.

Пятнадцать лет назад руководство Омского центра паралимпийской подготовки обращалось к властям с предложением создать собственную базу. Однако вопрос завис.

- Надеюсь, результаты выступлений наших ребят в Лондоне станут хорошим поводом для того, чтобы вновь к нему вернуться, - подчеркнул Сергей Ещенко.

Есть первые медали

Новосибирские спортсмены впервые в истории региона завоевали медали Паралимпиады.

В Новосибирск вернулись победитель и серебряный призер XVI Паралимпийских летних игр в Токио - заслуженный мастер спорта Максим Шабуров и его тренер Мурат Конурбаев.

Для 25-летнего фехтовальщика с поражением опорно-двигательного аппарата это был дебют, который оказался весьма успешным. У Максима - серебро личного турнира в шпаге и командное золото.

- Это действительно большое событие для нас. Максиму Шабурову удалось дважды подняться на пьедестал Паралимпийских игр, затем эстафету принял легкоатлет Антон Кулятин, который красиво, профессионально и убедительно выиграл забег на полтора километра среди слабовидящих спортсменов. Наши медалисты открыли новую страницу спортивной истории региона, - отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

- Все, что я чувствую, не могу передать словами! - сказал Максим Шабуров во время праздничной встречи в новосибирском аэропорту Толмачево.

По словам заслуженного тренера России Мурата Конурбаева, он вместе с Максимом шел к победе пять лет, а с прицелом на Паралимйиские игры вели подготовку и ранее, когда его воспитанник был совсем еще юный. В финальном поединке с британцем Пирсом Гилливером, как говорит сам Максим Шабуров, ему не хватило упорства. Но над этим спортсмен обещает поработать.

Еще один новосибирец - легкоатлет Антон Кулятин - завоевал золото в беге на 1 500 метров. Причем сделал это в день своего 30-летия. Тренирует его Николай Халухаев.

Мастер спорта России международного класса по спорту слепых в дисциплине "легкая атлетика" Антон Кулятин рассказал, что "до последнего не верил в победу, а на финише выдал все, что было". Позади остались Руай Жебабли из Туниса (серебро) и австралиец Джарид Клиффорд (бронза). Следом финишировали еще два спортсмена, в том числе представляющие Алтайский край, - Александр Костин и Егор Шаров. У них четвертое и пятое места соответственно.