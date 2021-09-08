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08.09.2021 14:40
Рубрика: Спорт

В Калининграде открылся новый крупный спорткомплекс с бассейном

Текст: Светлана Песоцкая

Многофункциональный спортивный комплекс с 50-метровым бассейном олимпийского класса открылся в Южном парке Калининграда.

До конца года в РФ введут в эксплуатацию около 70 спортивных объектов

Новый ФОК стал одним из 16 спортивных объектов в стране, которые открылись 8 сентября во время Международного форума "Россия - спортивная держава", проходящего в Казани.

- Я очень надеюсь, что спортсмены, которые станут здесь тренироваться, будут показывать самые высокие результаты не только на общероссийском уровне, но и на международных соревнованиях. У нас есть замечательные традиции в плавании, синхронном плавании, пятиборье и в других видах спорта, - сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, открывая ФОК.

В новом спорткомплексе общей площадью 11 тысяч квадратных метров есть большой плавательный бассейн размером 50 на 25 метров, малый бассейн, залы для "сухого плавания", стрельбы, фехтования, тренажерный зал.

ФОК станет региональным центром подготовки по современному пятиборью, плаванию, синхронному плаванию, фехтованию. Здесь будут работать отделения соответствующих областных спортшкол, а также школ по акробатическому рок-н-роллу, шахматам и спортивно-адаптивной школы.

Комплекс также будет использоваться для занятий общефизической подготовкой, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. В нем могут заниматься 225 человек в смену.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, строительство ФОКа велось в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", его стоимость составила свыше 633 миллионов рублей, в том числе более 314 миллионов - из средств федерального бюджета.

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