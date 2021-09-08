"Салават Юлаев" разгромил магнитогорский "Металлург" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Накануне уфимский "Салават Юлаев" в гостях крупно обыграл магнитогорский "Металлург" - 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Николай Кулемин, Алексей Пустозеров, Артем Пименов, Данил Башкиров, Теему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. У хозяев точные броски на счету Никиты Коростелева и Брендана Лайпсика.

Отметим, что для "Салавата Юлаева" эта победа стала третьей подряд в турнире. Наставник уфимского клуба Томи Лямся был очень доволен командой, о чем сообщил журналистам:

- Невероятный матч. Мы играли против сильного соперника и забили семь шайб. Ключом победы было то, что все четыре звена здорово действовали. Очень довольны тем, как сыграл Шарыченков, он сделал несколько важных спасений. Пименов, Башкиров, Пустозеров здорово проявили себя и показали игру уровня КХЛ.

А вот ярославский "Локомотив" своих почитателей разочаровал, уступив минскому "Динамо" - 3:4.

Наставник ярославцев Андрей Скабелка отметил, что его команда проиграла матч в самом начале:

- Этот отрезок мы провели очень слабо, пропустили две шайбы. В перерыве поменяли какие-то моменты, вышли на второй период нацеленными, много времени провели в атаке... Но итог печальный. В целом скажу на сегодняшний день, что мы отошли от своего плана, от своей игры. Мы не показываем тот хоккей, который нам нужен. Будем исправляться.