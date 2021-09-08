Сборная Беларуси провела два официальных матча в России

Сборная Беларуси по футболу провела домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в России. Команда Георгия Кондратьева сыграла на стадионе "Центральный" с валлийцами, а накануне встретилась с грозными бельгийцами.

В последние годы в Казани привыкли к организации встреч международного уровня. Так, в 2017 году в городе проходили матчи Кубка конфедераций, а спустя год - первенства планеты. И все же матч Беларуси с Уэльсом на прошлых выходных стал в своем роде знаковым: впервые белорусские футболисты принимали в России соперников в официальном турнире.

К сожалению, подопечные Кондратьева уступили валлийцам, хотя у них были все шансы на победу: к перерыву номинальные хозяева вели 2:1, но все решили голы форварда "Реала" Гарета Бэйла (2:3). Самое обидное, что третий мяч белорусы пропустили уже в компенсированное время.

А ведь в случае выигрыша Беларусь могла бы вклиниться в борьбу за второе место, которое дает право участия в стыковых встречах. К слову, в обоих голах хозяев принял участие футболист московского "Локомотива" Виталий Лисакович: он забил один мяч и ассистировал партнеру.

- Учимся на своих ошибках и идем дальше. Люблю вас, горжусь вами. Все равно сражались, как звери, - написал в соцсетях Виталий Лисакович. В отличие от Беларуси, у России очень неплохие шансы на выход в финальную стадию чемпионата мира. После назначения на пост главного тренера Валерия Карпина команда преобразилась: сначала она сумела не пропустить от вице-чемпионов планеты хорватов (0:0), а затем обыграть Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

За четыре тура до конца отборочного цикла сборная России занимает второе место, в ее активе 13 очков. Столько же сейчас в активе и у хорватской сборной, но у нее лучше разница забитых и пропущенных мячей.

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