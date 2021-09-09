Мария Ласицкене в пятый раз победила в финале "Бриллиантовой лиги"

Сначала Ласицкене не могла выступать на международных стартах из-за отсутствия нейтрального статуса у наших легкоатлетов, чуть позже в мае она получила травму и направила все силы на восстановление. А когда вернулась в сектор, чтобы получить хоть какую-то соревновательную практику перед главным стартом в карьере, прыгала в районе 1,91 м. Так что на Олимпиаду трехкратная и действующая чемпионка мира отправлялась в непривычной роли претендента, а не безоговорочного фаворита. Валидольная квалификация, когда Ласицкене взяла отборочную высоту 1,95 м только с третьей попытки. Повторение этой ситуации уже в финале на 1,96 м.
Маша потом говорила, что гнала от себя мысли, что, возможно, заняла чье-то место в нашей олимпийской "десятке", и все время твердила: "Я могу, я хочу, я никому не отдам свою медаль". У этой истории был счастливый финал - невероятная победа с прыжком на 2,04 м.
В Цюрихе в секторе ей снова предстояло встретиться со своими соперницами по Играм - австралийкой Николой Макдермотт и украинкой Ярославой Магучих. Как и в Токио, у Марии возникли проблемы на "заколдованной" высоте 1,96 м, которую россиянка взяла только с третьей попытки. И Макдермотт, и Магучих шли без осечек, их преимущество казалось очевидным.
Тем более они уже обыгрывали Ласицкене на этапах "Бриллиантовой лиги". В конце августа в Париже Мария заняла второе место, уступив австралийке по количеству попыток (1,98 м). 3 сентября Ласицкене снова была второй, преодолев планку на высоте 2,00 метра. Победу тогда одержала украинка (2,02 м). Но, как видите, результаты росли.
Так что в Цюрихе 1,99 м все спортсменки взяли с первого раза. Соперницы, выполнявшие свои попытки раньше россиянки, уже перелетели планку и на 2,01. Тогда Ласицкене, которая к тому моменту уже гарантировала себе место в тройке призеров, перенесла высоту на 2,03. Рисковала - да, но тактика была оправдана. На этом этапе "отвалилась" Макдермотт, которая безуспешно потратила две попытки и перенесла оставшуюся на 2,05. Рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире. Маша справилась с этой задачей со второй попытки. Макдермотт к этой высоте была явно неготова. Она третья с результатом 2,01. Магучих перенесла на 2,07 и тоже сбила планку. Второе место с результатом 2,03.
Ласицкене тоже сделала две неудачных попытки на 2,07. Но это уже не имело значения. Лучшего окончания сезона (хотя у Маши еще будет один старт) представить сложно.