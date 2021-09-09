Мария Ласицкене в пятый раз победила в финале "Бриллиантовой лиги"

Обладательница золотой олимпийской медали в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе с лучшим результатом мирового сезона - 2,05 метра. Ее личный рекорд всего на сантиметр выше, на Играх в Токио она прыгнула на 2,04 м. Учитывая все перипетии этого года, Мария в очередной раз доказала, что, кроме опыта, мастерства и ювелирной техники, обладает настоящим чемпионским характером.

В Цюрихе турнир проходил со зрителями. Мария Ласицкене призналась, что была в восторге от полных трибун. Фото: Gettyimages

Сначала Ласицкене не могла выступать на международных стартах из-за отсутствия нейтрального статуса у наших легкоатлетов, чуть позже в мае она получила травму и направила все силы на восстановление. А когда вернулась в сектор, чтобы получить хоть какую-то соревновательную практику перед главным стартом в карьере, прыгала в районе 1,91 м. Так что на Олимпиаду трехкратная и действующая чемпионка мира отправлялась в непривычной роли претендента, а не безоговорочного фаворита. Валидольная квалификация, когда Ласицкене взяла отборочную высоту 1,95 м только с третьей попытки. Повторение этой ситуации уже в финале на 1,96 м.

Маша потом говорила, что гнала от себя мысли, что, возможно, заняла чье-то место в нашей олимпийской "десятке", и все время твердила: "Я могу, я хочу, я никому не отдам свою медаль". У этой истории был счастливый финал - невероятная победа с прыжком на 2,04 м.

В Цюрихе в секторе ей снова предстояло встретиться со своими соперницами по Играм - австралийкой Николой Макдермотт и украинкой Ярославой Магучих. Как и в Токио, у Марии возникли проблемы на "заколдованной" высоте 1,96 м, которую россиянка взяла только с третьей попытки. И Макдермотт, и Магучих шли без осечек, их преимущество казалось очевидным.

Тем более они уже обыгрывали Ласицкене на этапах "Бриллиантовой лиги". В конце августа в Париже Мария заняла второе место, уступив австралийке по количеству попыток (1,98 м). 3 сентября Ласицкене снова была второй, преодолев планку на высоте 2,00 метра. Победу тогда одержала украинка (2,02 м). Но, как видите, результаты росли.

Несмотря на травму, Мария Ласицкене провела фантастический сезон, завершив его на высоте 2,05 метра

Так что в Цюрихе 1,99 м все спортсменки взяли с первого раза. Соперницы, выполнявшие свои попытки раньше россиянки, уже перелетели планку и на 2,01. Тогда Ласицкене, которая к тому моменту уже гарантировала себе место в тройке призеров, перенесла высоту на 2,03. Рисковала - да, но тактика была оправдана. На этом этапе "отвалилась" Макдермотт, которая безуспешно потратила две попытки и перенесла оставшуюся на 2,05. Рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире. Маша справилась с этой задачей со второй попытки. Макдермотт к этой высоте была явно неготова. Она третья с результатом 2,01. Магучих перенесла на 2,07 и тоже сбила планку. Второе место с результатом 2,03.

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Ласицкене тоже сделала две неудачных попытки на 2,07. Но это уже не имело значения. Лучшего окончания сезона (хотя у Маши еще будет один старт) представить сложно.