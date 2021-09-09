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09.09.2021 21:32
Рубрика: Спорт

Матч "Ниццы" с "Марселем" переиграют при пустых трибунах

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем", который был прерван из-за беспорядков с участием фанатов и игроков, будет переигран на нейтральном поле при пустых трибунах, сообщает пресс-служба соревнований.
Фото: Valery HACHE / AFP Фото: Valery HACHE / AFP
Фото: Valery HACHE / AFP

С "Ниццы" снимут два очка, одно из которых - условно. Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес дисквалифицирован на две встречи, а его одноклубник Димитри Пайет наказан на один поединок условно.

Фото: Nelson Almeida-Pool/Getty Images
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Матч в Ницце проходил 22 августа и был прерван в концовке, при счете 1:0 в пользу хозяев. Беспорядки спровоцировал Пайет: один из болельщиков попал в него бутылкой, полузащитник провансальцев бросил предмет обратно в толпу, после чего фанаты прорвались на поле. Спустя час руководством французской лиги и местными властями было принято решение доиграть поединок, но гости отказались выйти на газон.

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