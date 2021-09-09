Матч "Ниццы" с "Марселем" переиграют при пустых трибунах

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем", который был прерван из-за беспорядков с участием фанатов и игроков, будет переигран на нейтральном поле при пустых трибунах, сообщает пресс-служба соревнований.

С "Ниццы" снимут два очка, одно из которых - условно. Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес дисквалифицирован на две встречи, а его одноклубник Димитри Пайет наказан на один поединок условно.

Матч в Ницце проходил 22 августа и был прерван в концовке, при счете 1:0 в пользу хозяев. Беспорядки спровоцировал Пайет: один из болельщиков попал в него бутылкой, полузащитник провансальцев бросил предмет обратно в толпу, после чего фанаты прорвались на поле. Спустя час руководством французской лиги и местными властями было принято решение доиграть поединок, но гости отказались выйти на газон.