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09.09.2021 20:55
Рубрика: Спорт

Молодые атлеты выплатят компенсации спортшколам при контракте за границей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Молодые спортсмены смогут выразить свою благодарность родной спортшколе. Не просто смогут, а будут обязаны это сделать при заключении контрактов с иностранными клубами.

Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что инициатива предусматривает: молодые спортсмены, не достигшие возраста 23 лет, при переходе в иностранные клубы будут выплачивать компенсации своим спортивным школам.

"Виды спорта, в которых будет введено такое правило и порядок выплаты таких компенсаций, планируется утвердить отдельно. При этом будут учтены мнения общероссийских спортивных федераций. В любом случае размер компенсации должен покрывать расходы спортшколы на обучение спортсмена", - рассказал Владимир Груздев.

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