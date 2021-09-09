Молодые атлеты выплатят компенсации спортшколам при контракте за границей

Молодые спортсмены смогут выразить свою благодарность родной спортшколе. Не просто смогут, а будут обязаны это сделать при заключении контрактов с иностранными клубами.

Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что инициатива предусматривает: молодые спортсмены, не достигшие возраста 23 лет, при переходе в иностранные клубы будут выплачивать компенсации своим спортивным школам.

"Виды спорта, в которых будет введено такое правило и порядок выплаты таких компенсаций, планируется утвердить отдельно. При этом будут учтены мнения общероссийских спортивных федераций. В любом случае размер компенсации должен покрывать расходы спортшколы на обучение спортсмена", - рассказал Владимир Груздев.