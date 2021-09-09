"ПСЖ" подписал договор о партнерстве с модным французским домом

Новости

Россияне за счет туристического кешбэка сэкономили 6,7 млрд рублей 21:12
Песков рассказал о русофобской составляющей отношений Украины и США 21:10
Facebook показала очки со встроенными камерами 21:10
Авиакомпания Qantas запретит полеты непривитым пассажирам 21:06
Москвичей предупредили об обвале полярного холода 20:13
Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных 19:05
Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий 18:52
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 21:16
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" подписал договор о партнерстве с модным французским домом

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
С приходом аргентинца Месси в парижский "ПСЖ" богатейший клуб в центре внимания футбольных болельщиков. А теперь на него обратят внимание и любители моды.
Фото: FRANCK FIFE / AFP Фото: FRANCK FIFE / AFP
Фото: FRANCK FIFE / AFP

Раньше футболисты щеголяли в основном в тренировочной форме. И конечно, известных марок. Многие производители фирменных спорттоваров считали за честь заключить контракты с ведущими клубами. Понятно, что особое внимание уделялось спортивной обуви. Так, партнером "ПСЖ" долгое время был известный ее немецкий производитель.

Фото: EPA
Стало известно, во сколько "ПСЖ" обошелся трансфер Неймара

А теперь, как сообщает "Фигаро", сделан совершенно новый, невиданный в футболе шаг. "ПСЖ" заключил контракт с законодателем мировой элитной моды "Диором". Хозяевам клуба захотелось, чтобы его футболисты выделялись не только классной игрой на поле, но и шикарными костюмами за его пределами.

Стали искать, на ком остановить выбор. Немцы и итальянцы были отвергнуты. Парижане предпочли "Диор". Клуб сообщил, что "Пари Сен-Жермен" продолжает свое новаторское продвижение во Вселенной Моды и соответствующего образа жизни. Он разделяет с домом "Диор" ту же страсть к Парижу. Стиль одежды и вне раздевалки должен соответствовать парижским корням "ПСЖ". Так что скоро Месси, Неймар, Мбаппе и вся компания к своему шикарному футбольному облику прибавят и лоск, рожденный фантазией лучших мастеров французской высокой моды.

Костюмы будут и элегантны, и практичны, и выделяться своей изысканностью. Возможно, поклонники ПСЖ, да и других клубов, захотят "одеваться, как Месси". Хотя ясно, что при всей любви к футболу и футболистам не всем удастся наскрести на люксовый бренд.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен"