"ПСЖ" подписал договор о партнерстве с модным французским домом

С приходом аргентинца Месси в парижский "ПСЖ" богатейший клуб в центре внимания футбольных болельщиков. А теперь на него обратят внимание и любители моды.

Раньше футболисты щеголяли в основном в тренировочной форме. И конечно, известных марок. Многие производители фирменных спорттоваров считали за честь заключить контракты с ведущими клубами. Понятно, что особое внимание уделялось спортивной обуви. Так, партнером "ПСЖ" долгое время был известный ее немецкий производитель.

А теперь, как сообщает "Фигаро", сделан совершенно новый, невиданный в футболе шаг. "ПСЖ" заключил контракт с законодателем мировой элитной моды "Диором". Хозяевам клуба захотелось, чтобы его футболисты выделялись не только классной игрой на поле, но и шикарными костюмами за его пределами.

Стали искать, на ком остановить выбор. Немцы и итальянцы были отвергнуты. Парижане предпочли "Диор". Клуб сообщил, что "Пари Сен-Жермен" продолжает свое новаторское продвижение во Вселенной Моды и соответствующего образа жизни. Он разделяет с домом "Диор" ту же страсть к Парижу. Стиль одежды и вне раздевалки должен соответствовать парижским корням "ПСЖ". Так что скоро Месси, Неймар, Мбаппе и вся компания к своему шикарному футбольному облику прибавят и лоск, рожденный фантазией лучших мастеров французской высокой моды.

Костюмы будут и элегантны, и практичны, и выделяться своей изысканностью. Возможно, поклонники ПСЖ, да и других клубов, захотят "одеваться, как Месси". Хотя ясно, что при всей любви к футболу и футболистам не всем удастся наскрести на люксовый бренд.