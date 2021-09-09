"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне в КХЛ

Московский "Спартак" после трех побед на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги в Уфе проиграл местному "Салавату Юлаеву" - 1:2.

Заметно обновивший свой состав в межсезонье и сменивший главного тренера московский "Спартак" на старте чемпионата КХЛ одержал три победы. В четверг симпатичная команда Бориса Миронова на выезде встречалась с уфимским "Салаватом Юлаевым".

"Спартак" удачно начал и эту встречу, открыв счет на 11-й минуте. Один из самых опытных игроков команды Сергей Широков вывел свою команду вперед.

Уфимцам помогли переломить ход встречу два экс-спартаковца. На 27-й минуте защитник Андрей Зубарев счет сравнял, а в конце второй 20-минутки Сергей Шмелев вывел свою команду вперед.

До финальной сирены счет в матче так и не изменился. "Спартак" впервые в сезоне ушел со льда побежденным.