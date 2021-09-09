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09.09.2021 19:05
Рубрика: Спорт

Легендарный тренер Александр Тарасиков стал Героем труда Кубани

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Знаменитый краснодарец, заслуженный тренер СССР и РФ, лучший гандбольный тренер России XX века Александр Тарасиков получил почетное звание "Герой труда Кубани". Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Евгений Балышкин/РГ Фото: Евгений Балышкин/РГ
Фото: Евгений Балышкин/РГ

"За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в подготовку спортсменов международного класса-чемпионов мира и олимпийских игр, развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае наградить Тарасикова Александра Ивановича медалью "Герой труда Краснодарского края", - говорится в этом документе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной РФ по гандболу

74-лений Тарасиков, являющийся также почетным гражданином города Краснодара, - личность в российском гандболе легендарная. В свое время привел к вершинам отечественного и европейского гандбола женскую гандбольную команду "Кубань", становившуюся чемпионом страны и обладателем Кубка обладателей Кубков, работал главным тренером сборных женских команд СССР, СНГ и России.

Под его руководством сборная СССР завоевала золотые медали чемпионата мира 1990 года в Южной Корее, а на Олимиаде-1992 в Барселоне наши девушки выиграли "бронзу".

Александр Иванович трудится тренером с 1970 года, воспитал десятки звездных игроков мирового уровня. Именно под его руководством постигал тренерские азы Евгений Трефилов - будущий наставник завоевавшей "золото" на Играх в 2016 году в Бразилии женской сборной России. В течение 37 лет (это абсолютный российский рекорд) Александр Иванович возглавлял женский гандбольный клуб "Кубань".

К сожалению, в его тренерской карьере был и трудный период. Как мы уже рассказывали, человек, который сделал клуб одним из самых авторитетных в Европе, в 2006 году волевым решением тогдашних краевых властей был изгнан из "Кубани". И с того времени клуб долгие годы не мог не приблизился к медалям первенства России, не говоря уже о международных трофеях. Более того, женский гандбол, когда-то составлявший в Краснодаре конкуренцию в популярности даже футболу, потерял практически всех своих поклонников.

И лишь через несколько лет Тарасиков снова вернулся в родной клуб, чтобы передавать свой опыт юным спортсменкам. Что пошло на пользу всему гандболу. Сейчас Александр Иванович является советником генерального директора ГК "Кубань".

- С этой наградой сегодня меня уже поздравили не только близкие друзья, коллеги по тренерскому цеху, представители властей, но и очень многие гандболистки, которых я тренировал, - сказал "РГ" Александр Тарасиков, - Их слова были самыми теплыми и, признаюсь честно, больше всего ожидаемыми. Я еще полон сил и желания помочь возрождению кубанского гандбола.

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