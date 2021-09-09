Российские шахматисты вышли в лидеры группы на онлайн-Олимпиаде

Сборная России лидирует в своей группе "С" топ-дивизиона уже второй по счету онлайн-Олимпиады ФИДЕ.

Наша команда в первый день выиграла у соперников из Украины (4,5:1,5) и Германии (6:0), Чехии (5:1). Вчера россияне победили Парагвай (4,5:1,5), Израиль (5:1) и Аргентину (6:0).

- Выиграли у главных конкурентов по группе - Германии и Украины. Так что в целом пока все хорошо, даже несмотря на отдельные неудачи на первых досках, - приводит слова тренера команды Александра Мотылева сайт Федерации шахмат России. - Впереди будут сильные команды - Италия, Испания. В целом же смотрим в будущее уверенно. Хотим выйти в четвертьфинал с первого места.

Согласно регламенту по две лучшие команды от группы выходят в плей-офф по нокаут-системе. Четвертьфиналы состоятся 13 сентября.