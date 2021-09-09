РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг, в которую входит РПЛ, выступила против проекта проведения чемпионата мира раз в два года.

Как сообщается на сайте организации, против этого предложения выступили входящие в совет директоров РПЛ, Английская премьер-лига, Английская футбольная лига, а также профессиональные лиги Германии, Испании, Италии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.

"Лиги единогласно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира раз в два года. Лиги будут работать вместе с другими заинтересованными сторонами с целью не допустить, чтобы футбольные руководящие органы принимали односторонние решения, которые могут нанести вред внутреннему футболу, который является основой нашей индустрии и имеет первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире", - говорится в заявлении.

В ЕПФЛ добавили, что календарь соревнований должен согласовываться всеми сторонами и должен соблюдаться баланс между международными и внутренними соревнованиями.