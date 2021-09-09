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09.09.2021 19:13
Рубрика: Спорт

РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правление РПЛ приняло решение о проведении конкурса на реализацию медиаправ, отклонив предложение "Матч ТВ" о продлении договора.

РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года

В четверг состоялось заседание правления РПЛ, на котором было рассмотрено предложение "Матч ТВ" о продлении контракта на трансляции матчей чемпионата страны в сезонах 2022/23 - 2025/26. У "Матч ТВ" было приоритетное право на продление договора. По данным СМИ, РПЛ был предложен контракт на 4 миллиарда рублей в год за полный пакет медиаправ. В настоящее время РПЛ получает от основного вещателя 1,7 млрд.

Предложенный вариант с продажей полного пакета медиаправ был отклонен большинством голосов.

Было принято решение о проведении тендера по выбору вещателя в срок до 11 октября, сообщает сайт РПЛ.

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