Сборная Польши вырвала ничью в игре с Англией, забив на 92-й минуте

Сборная Польши ушла от поражения в домашнем матче шестого тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Англии - 1:1. Британцы впервые потеряли очки в своей группе, но остались лидерами.

Полякам ни в коем случае нельзя было проигрывать. Роберт Левандовски и компания ведут борьбу за второе место, на которое претендуют также Албания и Венгрия. Конечно, конкуренты не обходятся без потерь, но "красно-белые" не собирались уступать англичанам, хоть те и набрали отличную форму.

В итоге Польша все же набрала одно очко в Варшаве, забив на 92-й минуте: с передачи Левандовски отличился Дамян Шиманьски. К слову, в этом матче Роберт прервал серию из шести встреч с голами за "Баварию" и сборную. У него было десять точных ударов со старта сезона.

- Левандовски - наш капитан и лидер, он всегда ведет за собой остальных ребят. Счастье, когда у тебя есть такой игрок. В сегодняшней встрече второй тайм сложился для нас непросто: Англия вышла на очень высокий уровень интенсивности. Впрочем, мы были готовы к этому, неплохо защищались. Знали, что прессинг соперника может вызвать массу проблем. Менталитет нашей команды постоянно развивается, растет, она все больше осознает свою силу. Я доволен результатом, - отметил главный тренер поляков Паулу Соуза.

Несмотря на ничью в матче с лидером группы, Польша уходит на небольшой перерыв третьей в группе: "красно-белых" обогнала Албания, разгромившая Сан-Марино со счетом 5:0 и набравшая 12 очков. У команды Соузы 11 баллов, а дальше идет Венгрия, отстающая на одно очко.

Англичане потеряли первые очки в отборочном турнире чемпионата мира-2022

В свою очередь англичане уверенно занимают первую строчку и, похоже, никому не собираются ее отдавать. Вполне вероятно, что уже в октябрьских матчах "львы" гарантируют себе попадание в финальную часть чемпионата мира. Игры у Харри Кейна и компании будут не самые сложные: в гостях против Андорры и дома с Венгрией.

- Встреча с поляками была самой сложной для нас в группе, но я не удивлен. До перерыва мы смотрелись не очень хорошо, а вот потом прибавили. Если и есть о чем сожалеть, так это о том, что Англия не создала достаточно явных моментов, - подчеркнул главный тренер британской команды Гарет Саутгейт.

Очередную крупную победу одержала Германия. На этот раз Бундестим разгромила на выезде Исландию - 4:0. При новом главном тренере Ханси Флике немцы выиграли три встречи подряд с общим счетом 12:0 и закрепились на первой строчке в своей группе с 15 очками. Второй идет Армения (11 очков), которая невероятным образом упустила победу дома над Лихтенштейном (1:1). Далее расположились Румыния (десять очков), Северная Македония (девять), Исландия (четыре) и Лихтенштейн (одно очко).

Первую победу после завоевания титула чемпионов Европы записала в свой актив Италия: "Скуадра адзурра" не оставила никаких шансов Литве (5:0). Итальянцы впервые в истории забили четыре мяча в стартовые полчаса матча и обновили мировой рекорд по беспроигрышной серии, доведя ее до 37 поединков.

- Очевидно, что соперник был не самого высокого уровня, но не всегда удается забить пять-шесть мячей. У нас получилось. Мировой рекорд по серии без поражений? Ну что могу сказать - я счастлив, - сказал главный тренер итальянцев Роберто Манчини.

Где будем смотреть

11 сентября, суббота, "Матч Премьер"

14.00. "Локомотив" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

16.25. "Зенит" - "Ахмат". Прямая трансляция.

18.55. "Спартак" - "Химки". Прямая трансляция.

12 сентября, воскресенье, "Матч ТВ"

18.55. "Динамо" - "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Арсенал" - ЦСКА. Прямая трансляция.

16.25. "Сочи" - "Уфа". Прямая трансляция.

Тем временем

На выходных после двухнедельной паузы из-за игр сборных возобновится российская Премьер-лига (РПЛ). Если откровенно, в седьмом туре нет ни одного матча, который бы выделялся на фоне остальных. Любопытная встреча состоится в Тушине, где "Спартак" примет "Химки". Как знать, если "красно-белые" потерпят очередную неудачу, возможно, руководство клуба рассмотрит вопрос с отставкой главного тренера Руя Витории.

В то же время лидер чемпионата "Зенит" сыграет дома с "Ахматом" без Малкома и Клаудиньо. Напомним: ФИФА дисквалифицировала бразильцев после того, как питерский клуб отозвал их из расположения сборной. Зенитовцы объясняли свое решение вернуть Малкома с Клаудиньо тем, что в противном случае полузащитников не пустили бы в Лондон на матч Лиги чемпионов с "Челси" в следующий вторник, поскольку Бразилия находится в "красной зоне" для Великобритании - все приезжающие из Южной Америки должны отбывать карантин. Но ФИФА вынесла свой вердикт.

Что касается ситуации в верхней части турнирной таблицы РПЛ, то на данный момент с 14 очками лидирует "Зенит". Далее идут "Динамо" (13 очков), "Сочи", "Локомотив" (по 12), "Рубин" (11), ЦСКА, "Краснодар", "Ахмат" (по девять).