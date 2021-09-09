Сидорова выиграла в прыжках с шестом в финале Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла финал Бриллиантовой лиги, показав лучший результат сезона в мире. Она стала третьей прыгуньей, которой удалось покорить высоту 5 метров на открытом воздухе.

В Цюрихе в четверг состоялся финал Бриллиантовой лиги по прыжкам с шестом у женщин. Уверенную победу одержала россиянка Анжелика Сидорова. Ей удалось преодолеть высоту 5 метров и 1 сантиметр. Это рекорд соревнований, лучший результат сезона в мире и личный рекорд спортсменки.

Ранее в соревнованиях на открытом воздухе высота пять метров покорялась только двум спортсменкам - россиянке Елене Исинбаевой и американке Сэнди Моррис.

Второе место заняла спортсменка из Греции Катерина Стефаниди, преодолевшая 4,77 м. Бронза у Тины Шутей из Словении - 4,67 м.

На прошедших Олимпийских играх в Токио Сидорова стала серебряным призером.