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10.09.2021 14:51
Рубрика: Власть

Путин отметил политическую окраску решений Международного спортивного арбитража

Текст: Кира Латухина

Решения, принятые в отношении России Международным спортивным арбитражным судом, политически окрашены, но их надо выполнять. Об этом заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое прошло в режиме видеоконференции.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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"Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом", - подчеркнул Владимир Путин. "Но эти решения нужно выполнять, и к январю 2023 года, когда завершится срок ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров", - обозначил он.

Путин попросил министра спорта Олега Матыцина доложить о взаимодействии с Международным антидопинговым агентством по вопросам восстановления статуса Российского антидопингового агентства и о том, что сделано для восстановления статуса федерации легкой атлетики.

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