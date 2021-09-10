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10.09.2021 15:06
Рубрика: Власть

Путин поручил принять Концепцию развития детско-юношеского спорта

Текст: Кира Латухина
Необходимо принять Концепцию развития детско-юношеского спорта, чтобы вовлечь ребят в спорт. Акцент будет сделан на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое прошло в формате видеоконференции.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Участники обсудили доступность массового спорта начиная с самого раннего возраста. Весной был принят закон о гармонизации законодательства в сфере образования и физкультуры и спорта - это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования, вернуть тренерам высокий статус педагога, напомнил Владимир Путин. Закон вступит в силу с 2023 года. Но план мероприятий от федерального до муниципального уровня нужно иметь уже в этом году, подчеркнул он.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин призвал к новым решениям по поддержке спорта на всех уровнях

"Одновременно должна быть принята Концепция развития детско-юношеского спорта", - обозначил президент. "Главная задача - самое широкое вовлечение в спорт подрастающих поколений с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации", - уточнил он и попросил правительство обеспечить дополнительные меры поддержки Концепции. Свои программы нужно обязательно подготовить и регионам, продолжил Путин. Школы должны быть должным образом оснащены спортивной инфраструктурой, а до конца года в соответствующие госпрограммы необходимо включить строительство и содержание комплексных спортивных объектов в шаговой доступности.

Отдельная межведомственная программа нужна для плавания. "Бассейны в советское время рассматривали как какую-то роскошь. Но плавание - это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья", - подчеркнул президент. Нужно разработать эту программу с учетом производства отечественных модульных бассейнов, считает Путин. "Финансировать программы по обучению детей плаванию начнем с 2022 года, причем и на федеральном, и на региональном уровнях", - объявил он.

К 2024 году надо довести уровень бюджетного финансирования спорта до не менее чем 2 процентов в общем объеме расходов, продолжил президент. Идти эти средства должны преимущественно на массовый спорт, а механизмы его развития и поддержки на всех уровнях нужно дополнительно проработать, указал он. Нужно также определить порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов, которые должны быть направлены на детско-юношеский спорт, заметил Путин.

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