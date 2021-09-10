Путин призвал добиваться прозрачного судейства в спорте

Спорт - не военные учения, нужно добиваться прозрачности судейского процесса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по развитию физкультуры и спорта, который он провел в формате видеоконференции.

"Надо добиваться", - сказал Владимир Путин, выслушав выступление Ирины Винер-Усмановой. "Это касается не только художественной гимнастики, надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения", - заметил он.

Винер-Усманова возмутилась несправедливым судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. "Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло", - сказал ей президент.