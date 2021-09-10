Путин призвал к новым решениям по поддержке спорта на всех уровнях

Российские спортсмены достойно выступили на Играх в Японии, для развития спорта нужны новые решения на всех уровнях - от детских секций до национальных сборных, и важно серьезно обновить инфраструктуру подготовки атлетов. Об этом заявил президент на заседании Совета по физкультуре и спорту, которое прошло в формате видеоконференции.

"Путь в большой олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером", - заявил Владимир Путин. "Безусловно, наши спортсмены - молодцы, и чтобы они уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе, и прежде всего, со стороны государства", - подчеркнул он. "Нужны новые современные решения на всех уровнях - от детских секций и клубов до национальных сборных", - объявил президент, напомнив о поручении принять меры по совершенствованию системы управления спортом высших достижений. Правительство этим уже вплотную занимается, и нужно максимально быстро провести эту работу, сказал он.

"Важно сделать и следующий шаг - серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта", - продолжил Путин. Надо использовать уникальное географическое положение нашей страны, естественные преимущества - к соревнованиям в любой точке земного шара отечественные атлеты могут готовиться в России, считает он. Предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке, объявил президент, заверив, что государство также поддержит инициативы создания объектов для новых олимпийских видов спорта.