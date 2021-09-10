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10.09.2021 17:30
Рубрика: Спорт

Российская команда выиграла оба матча в группе на Кубке Легенд

Текст: Максим Домчев
Футболист Павел Погребняк. Фото: Донат Сорокин/ТАСС Футболист Павел Погребняк. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Футболист Павел Погребняк. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Команда России одержала две победы на групповом раунде Кубка Легенд по футболу. В первом матче турнира, проходящего в Москве, легенды российского футбола разгромили команду Германии - 10:4, а во втором одолели соперников из Турции - 6:4.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В матче с турками в составе команды России дубли сделали Андрей Каряка и Константин Головской, по разу отличились Павел Погребняк и Александр Самедов.

В концовке встречи произошла потасовка с участием тренера сборной России Виктора Онопко, выступающего на Кубке Легенд в роли игрока.

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