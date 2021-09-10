Российская команда выиграла оба матча в группе на Кубке Легенд

Команда России одержала две победы на групповом раунде Кубка Легенд по футболу. В первом матче турнира, проходящего в Москве, легенды российского футбола разгромили команду Германии - 10:4, а во втором одолели соперников из Турции - 6:4.

В матче с турками в составе команды России дубли сделали Андрей Каряка и Константин Головской, по разу отличились Павел Погребняк и Александр Самедов.

В концовке встречи произошла потасовка с участием тренера сборной России Виктора Онопко, выступающего на Кубке Легенд в роли игрока.