РПЛ опубликовала календарь до конца 2021 года

В 12-м туре центральным матчем станет противостояние "Зенита" и "Спартака" 24 октября в Санкт-Петербурге.

"Спартак" и "Локомотив" сыграют в рамках 14-го тура 7 ноября. В 16-м туре ЦСКА встретится с "Зенитом" в Москве 28 ноября.

Календарь игр 11-18 туров РПЛ:

11-й тур

16 октября (суббота)

"Арсенал" (Тула) - "Зенит",

"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва),

"Сочи" - "Ростов",

"Спартак" - "Динамо" (Москва)

17 октября (воскресенье)

"Урал" (Екатеринбург) - ЦСКА,

"Крылья Советов" (Самара) - "Нижний Новгород",

"Химки" - "Ахмат" (Грозный),

"Краснодар" - "Уфа"

12-й тур

22 октября (пятница)

"Динамо" - "Химки"

23 октября (суббота)

"Нижний Новгород" - "Краснодар",

"Ростов" - "Арсенал",

ЦСКА - "Крылья Советов"

24 октября (воскресенье)

"Уфа" - "Рубин",

"Ахмат" - "Урал",

"Зенит" - "Спартак",

25 октября (понедельник)

"Локомотив" - "Сочи"

27-28 октября: 3-й тур элитного раунда Кубка России

"Кубань" - "Краснодар", "КАМАЗ" - "Урал", "Велес" - "Арсенал", "Факел" - "Нижний Новгород", "Торпедо" - "Ростов", "Алания" - "Уфа", "Ротор" - "Ахмат", "Балтика" - "Химки", "Енисей" - "Крылья Советов", "Металлург" - ЦСКА, "Оренбург" - "Динамо"

13-й тур

29 октября (пятница)

"Зенит" - "Динамо"

30 октября (суббота)

"Рубин" - ЦСКА

"Спартак" - "Ростов",

"Краснодар" - "Крылья Советов",

"Нижний Новгород" - "Локомотив"

31 октября (воскресенье)

"Уфа" - "Ахмат",

"Арсенал" - "Сочи",

"Химки" - "Урал"

14-й тур

6 ноября (суббота)

"Арсенал" - "Уфа",

"Динамо" - "Краснодар",

"Крылья Советов" - "Химки",

"Сочи" - ЦСКА

7 ноября (воскресенье)

"Урал" - "Зенит",

"Ростов" - "Рубин",

"Ахмат" - "Нижний Новгород",

"Спартак" - "Локомотив"

15-й тур

19 ноября (пятница)

"Зенит" - "Нижний Новгород"

20 ноября (суббота)

"Крылья Советов" - "Урал",

"Локомотив" - "Ахмат",

"Краснодар" - "Спартак"

21 ноября (воскресенье)

ЦСКА - "Химки",

"Ростов" - "Уфа",

"Динамо" - "Арсенал",

"Сочи" - "Рубин"

16-й тур

27 ноября (суббота)

"Урал" - "Сочи",

"Ахмат" - "Ростов",

"Химки" - "Краснодар"

28 ноября (воскресенье)

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов",

"Рубин" - "Динамо",

ЦСКА - "Зенит"

29 ноября (понедельник)

"Уфа" - "Спартак",

"Арсенал" - "Локомотив"

17-й тур

3 декабря (пятница)

"Зенит" - "Ростов"

4 декабря (суббота)

"Крылья Советов" - ЦСКА,

"Спартак" - "Ахмат",

"Локомотив" - "Урал"

5 декабря (воскресенье)

"Химки" - "Арсенал",

"Нижний Новгород" - "Рубин",

"Динамо" - "Уфа",

"Сочи" - "Краснодар"

18-й тур

11 декабря (суббота)

"Крылья Советов" - "Рубин",

ЦСКА - "Арсенал",

"Ростов" - "Урал"

12 декабря (воскресенье)

"Динамо" - "Зенит",

"Ахмат" - "Химки",

"Локомотив" - "Уфа",

"Краснодар" - "Нижний Новгород"

13 декабря (понедельник)

"Сочи" - "Спартак".