РПЛ опубликовала календарь до конца 2021 года

В 12-м туре центральным матчем станет противостояние "Зенита" и "Спартака" 24 октября в Санкт-Петербурге.
"Спартак" и "Локомотив" сыграют в рамках 14-го тура 7 ноября. В 16-м туре ЦСКА встретится с "Зенитом" в Москве 28 ноября.
Календарь игр 11-18 туров РПЛ:
11-й тур
16 октября (суббота)
"Арсенал" (Тула) - "Зенит",
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва),
"Сочи" - "Ростов",
"Спартак" - "Динамо" (Москва)
17 октября (воскресенье)
"Урал" (Екатеринбург) - ЦСКА,
"Крылья Советов" (Самара) - "Нижний Новгород",
"Химки" - "Ахмат" (Грозный),
"Краснодар" - "Уфа"
12-й тур
22 октября (пятница)
"Динамо" - "Химки"
23 октября (суббота)
"Нижний Новгород" - "Краснодар",
"Ростов" - "Арсенал",
ЦСКА - "Крылья Советов"
24 октября (воскресенье)
"Уфа" - "Рубин",
"Ахмат" - "Урал",
"Зенит" - "Спартак",
25 октября (понедельник)
"Локомотив" - "Сочи"
27-28 октября: 3-й тур элитного раунда Кубка России
"Кубань" - "Краснодар", "КАМАЗ" - "Урал", "Велес" - "Арсенал", "Факел" - "Нижний Новгород", "Торпедо" - "Ростов", "Алания" - "Уфа", "Ротор" - "Ахмат", "Балтика" - "Химки", "Енисей" - "Крылья Советов", "Металлург" - ЦСКА, "Оренбург" - "Динамо"
13-й тур
29 октября (пятница)
"Зенит" - "Динамо"
30 октября (суббота)
"Рубин" - ЦСКА
"Спартак" - "Ростов",
"Краснодар" - "Крылья Советов",
"Нижний Новгород" - "Локомотив"
31 октября (воскресенье)
"Уфа" - "Ахмат",
"Арсенал" - "Сочи",
"Химки" - "Урал"
14-й тур
6 ноября (суббота)
"Арсенал" - "Уфа",
"Динамо" - "Краснодар",
"Крылья Советов" - "Химки",
"Сочи" - ЦСКА
7 ноября (воскресенье)
"Урал" - "Зенит",
"Ростов" - "Рубин",
"Ахмат" - "Нижний Новгород",
"Спартак" - "Локомотив"
15-й тур
19 ноября (пятница)
"Зенит" - "Нижний Новгород"
20 ноября (суббота)
"Крылья Советов" - "Урал",
"Локомотив" - "Ахмат",
"Краснодар" - "Спартак"
21 ноября (воскресенье)
ЦСКА - "Химки",
"Ростов" - "Уфа",
"Динамо" - "Арсенал",
"Сочи" - "Рубин"
16-й тур
27 ноября (суббота)
"Урал" - "Сочи",
"Ахмат" - "Ростов",
"Химки" - "Краснодар"
28 ноября (воскресенье)
"Нижний Новгород" - "Крылья Советов",
"Рубин" - "Динамо",
ЦСКА - "Зенит"
29 ноября (понедельник)
"Уфа" - "Спартак",
"Арсенал" - "Локомотив"
17-й тур
3 декабря (пятница)
"Зенит" - "Ростов"
4 декабря (суббота)
"Крылья Советов" - ЦСКА,
"Спартак" - "Ахмат",
"Локомотив" - "Урал"
5 декабря (воскресенье)
"Химки" - "Арсенал",
"Нижний Новгород" - "Рубин",
"Динамо" - "Уфа",
"Сочи" - "Краснодар"
18-й тур
11 декабря (суббота)
"Крылья Советов" - "Рубин",
ЦСКА - "Арсенал",
"Ростов" - "Урал"
12 декабря (воскресенье)
"Динамо" - "Зенит",
"Ахмат" - "Химки",
"Локомотив" - "Уфа",
"Краснодар" - "Нижний Новгород"
13 декабря (понедельник)
"Сочи" - "Спартак".