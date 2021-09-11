Дубль Камано принес "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов" в РПЛ

Вернувшийся из Гвинеи нападающий Франсуа Камано помог "Локомотиву" победить самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча в Черкизово завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм матча прошел безрезультативно. После перерыва главный тренер железнодорожников Марко Николич произвел несколько замен, которые впоследствии решили судьбу встречи.

В частности, на 58-й минуте на поле появился вернувшийся из Гвинеи, где произошел переворот, нападающий Франсуа Камано. Спустя совсем немного времени он открыл счет в матче. А на 79-й минуте он оформил дубль.

В конце встречи в составе хозяев дебютировал арендованный у "Челси" Фаустино Анджорин, но результативными действиями он отметиться не смог.

"Локомотив" с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Крылья Советов" с 7 баллами расположились на 11-й строчке.