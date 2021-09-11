ФИФА разрешила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит"

Международная федерация футбола сняла запрет на участие в ближайших матчах бразильских легионеров "Зенита" Малкома и Клаудиньо.

ФИФА отменила свое же решение, принятое после того, как на российский клуб была подана жалоба Бразильской конфедерацией футбола за то, что команда отозвал игроков из расположения сборной.

"11 сентября в футбольный клуб "Зенит" было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении", - говорится на официальном сайте "Зенита".

Из письма следует, что игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх "Зенита" после окончания паузы на матчи национальных сборных.