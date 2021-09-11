ФИФА разрешила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит"

Международная федерация футбола сняла запрет на участие в ближайших матчах бразильских легионеров "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
ФИФА отменила свое же решение, принятое после того, как на российский клуб была подана жалоба Бразильской конфедерацией футбола за то, что команда отозвал игроков из расположения сборной.
"11 сентября в футбольный клуб "Зенит" было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении", - говорится на официальном сайте "Зенита".
Из письма следует, что игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх "Зенита" после окончания паузы на матчи национальных сборных.