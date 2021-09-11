Путин назвал выдающейся историю российских спортсменов

История российских атлетов говорит о том, что нет ничего невозможного. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед олимпийцами в Кремле.

"Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает: ничего невозможного нет. Главное - трудиться и обязательно верить в себя", - сказал Владимир Путин. Государство продолжит помогать спортсменам, заверил он.

Президент также поддержал девушек из сборной по художественной гимнастике, назвав их всегда самыми лучшими, первыми и золотыми. Напомним, что перед этим, на церемонии вручения госнаград, Путин подчеркнул, что Россия сохранила лидерство в этом виде спорта.