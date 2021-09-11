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11.09.2021 21:33
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл "Химки" перед стартом в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче седьмого тура РПЛ на домашнем стадионе переиграл "Химки" - 3:1. В составе "красно-белых" отличились Айртон, Квинси Промес и Эсекьель Понсе.

"Спартаку" уже на следующей неделе предстоит старт в Лиге Европы. По предыдущим результатам и, особенно качеству игры, встреча с "Химками" внушала определенные опасения.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Но "Спартак" на этот раз сыграл более уверенно. В первом тайме счет открыл Айтртон, а сама комбинация вполне может войти в учебник игры в футбол. Александр Соболев пасом пяткой нашел Николая Рассказова, который по флангу ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот на Айртона. Бразилец был точен.

После перерыва пришла пора забивать для Квинси Промеса. Голландцу до этого откровенно не везло, но его пушечный удар в ближний угол на 48-й минуте стал неберущимся. На 68-й минуте точку в контратаке хозяев поставил Эсекьель Понсе.

И лишь под занавес встречи поклонников "Спартака" немного огорчил Денис Глушаков, поразивший ворота прямым ударом со штрафного. Досаду вызвала и желтая карточка Александра Соболева, который не сыграет в следующем туре против ЦСКА.

"Спартак" набрал 10 очков и пока поднялся на шестое место в таблице.

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