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11.09.2021 08:35
Рубрика: Спорт

В финале US Open сыграют Медведев и Джокович

Текст: Максим Домчев
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису (Us Open) в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: AP Photo/Seth Wenig Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: AP Photo/Seth Wenig
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: AP Photo/Seth Wenig

Первая ракетка мира из Сербии в полуфинале встречался с теннисистом из Германии Александром Зверевым. Матч получился непростым и для выявления победителя потребовалось пять сетов.

Фото: Reuters
Медведев считается одним из фаворитов Открытого чемпионата США

Первый сет остался за Зверевым - 6:4. Джокович ответил на это двумя выигранными партиями - 6:2, 6:4. Зверев продолжил сопротивляться и вскоре сравнял счет - 6:4. Но на пятый сет сил у немца не хватило. Джокович победил - 6:2. Матч длился более трех с половиной часов.

Ранее россиянин Даниил Медведев в трех сетах одолел Феликса Оже-Альяссима.

В этом сезоне Джокович и Медведев играли в финале Открытого чемпионата Австралии и тогда первая ракетка мира оказался сильнее.

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