В финале US Open сыграют Медведев и Джокович

Финалистами Открытого чемпионата США по теннису (Us Open) в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Первая ракетка мира из Сербии в полуфинале встречался с теннисистом из Германии Александром Зверевым. Матч получился непростым и для выявления победителя потребовалось пять сетов.

Первый сет остался за Зверевым - 6:4. Джокович ответил на это двумя выигранными партиями - 6:2, 6:4. Зверев продолжил сопротивляться и вскоре сравнял счет - 6:4. Но на пятый сет сил у немца не хватило. Джокович победил - 6:2. Матч длился более трех с половиной часов.

Ранее россиянин Даниил Медведев в трех сетах одолел Феликса Оже-Альяссима.

В этом сезоне Джокович и Медведев играли в финале Открытого чемпионата Австралии и тогда первая ракетка мира оказался сильнее.