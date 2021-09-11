Видеотрансляция: Церемония вручения госнаград победителям Олимпиады

Новости

Минздрав: Только половина юношей к 18 годам достаточно развита физически 12:37
Медведев считает уход США из Афганистана признанием краха своей стратегии 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 1940 новых случаев COVID-19 11:54
Титов рассказал, кто в России получает зарплату свыше миллиона рублей 11:35
Валерий Гергиев возглавил оркестр на благотворительном концерте в Софии 11:13
Сенатор рассказала, как увеличить размер пенсии 11:02
Жителям Крайнего Севера расширили возможности досрочного выхода на пенсию 10:44
В Нью-Йорке зажглись два столба света в память о жертвах 11 сентября 10:33
Специалист дал советы тем, кто задумывается об ипотеке 10:10
Резкое похолодание в Москве заставило бездомных чаще вламываться в дома 09:15
Эксперт объяснил, почему растут ставки по кредиткам 09:08
Белгородский "Спартак" - победитель турнира Детской футбольной лиги 08:53
Генсек НАТО признал бессилие альянса в Афганистане без поддержки США 08:45
В финале US Open сыграют Медведев и Джокович 08:35
Врач Малиновская: Плохое настроение повышает риск заражения SARS-CoV-2 08:28
Эксперты рассказали, в каком возрасте лучше брать ипотеку 08:20
Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память жертв терактов 11 сентября 08:06
Еще шесть человек признали себя виновными в связи с захватом Капитолия 07:50
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа 07:41
При взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек 07:30
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Липецком 07:07
NYT: Военные США вместо террориста ИГ убили сотрудника НКО в Кабуле 06:16
Под завалами дома в Липецкой области обнаружено тело ребенка 05:17
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве 04:37
Один человек погиб при взрыва газа в жилом доме под Липецком 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 12:30
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Церемония вручения госнаград победителям Олимпиады

11 сентября президент России Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды золотым медалистам XXXII Олимпийских игр, которые минувшим летом прошли в Токио.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность".

В субботу глава государства также встретится со всеми российскими спортсменами, которые стали победителями и призерами Олимпиады.

Власть Работа власти Спорт Олимпийские игры Президент Олимпиада в Токио РГ-Видео