Видеотрансляция: Церемония вручения госнаград победителям Олимпиады

11 сентября президент России Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды золотым медалистам XXXII Олимпийских игр, которые минувшим летом прошли в Токио.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность".

В субботу глава государства также встретится со всеми российскими спортсменами, которые стали победителями и призерами Олимпиады.