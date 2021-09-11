"Зенит" обыграл "Ахмат" и вышел в лидеры РПЛ

Новости

Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио 18:56
Киев не желает быть "на крючке" Евросоюза 18:41
Путин прибыл в Псковскую область 18:35
Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" 18:12
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель на прокатах сборной 17:49
Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон 17:49
Российские дипломаты почтят память жертв теракта 2001 года в США 17:47
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток-2" 17:43
Самый богатый человек мира инвестировал в занимающийся бессмертием стартап 17:39
Алена Косторная осталась недовольна прокатом короткой программы в Челябинске 17:29
Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах 17:27
Меркель сожалеет о провале коалиции НАТО в Афганистане 17:19
Мирзов не сыграет в матче против "Спартака" 17:19
Президент Эстонии считает, что Украина еще не скоро вступит в Евросоюз 17:01
Анна Щербакова рассказала, как отразился на подготовке к сезону перелом пальца 16:57
Российская команда в 12-й раз выиграла Кубок легенд по футболу 16:54
Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования 16:46
Начался финал трека "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России" 16:36
Мурашко оценил вероятность нового всплеска заболеваемости COVID-19 16:13
Володин призвал распространять опыт реновации Москвы на другие регионы 16:13
Комитет Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию 15:55
В Госдуме прокомментировали предложение главы "Нафтогаза" о "Северном потоке-2" 15:54
Собянин: Проект возрождения исторической ГЭС-2 практически завершен 15:54
Российским призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от автомобилей 15:46
Еще двое жильцов госпитализированы из дома, где ранее отравилась семья 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 18:53
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл "Ахмат" и вышел в лидеры РПЛ

Текст: Максим Домчев
"Зенит" переиграл "Ахмат" со счетом 3:1 в матче 7-го тура РПЛ. У победителей отличились Вендел, Александр Ерохин и Малком.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

"Зенит" принимал в Санкт-Петербурге "Ахмат". Накануне матча стало известно, что ФИФА отменила решение о временном запрете на выступление за питерский клуб бразильцам Малкому и Клаудиньо, которых чемпион России вернул из расположения национальной команды, в связи с чем Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Дубль Камано принес "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов" в РПЛ

Счет в матче был открыт на 9-й минуте после точного удара Вендела. На перерыв хозяева ушли, ведя с счете уже 2:0. Второй раз поразил ворота "Ахмата" Александр Ерохин.

После перерыва Мохамед Конате отыграл один мяч, но Малком на 83-й минуте снял все вопросы о победителе. Одним из героев встречи стал Артем Дзюба, отметившийся двумя голевыми передачами.

"Зенит" в 6 матчах набрал 17 очков и вышел на первое место в турнирной таблице.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Чемпионат России по футболу 2021/2022