"Зенит" обыграл "Ахмат" и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" переиграл "Ахмат" со счетом 3:1 в матче 7-го тура РПЛ. У победителей отличились Вендел, Александр Ерохин и Малком.

"Зенит" принимал в Санкт-Петербурге "Ахмат". Накануне матча стало известно, что ФИФА отменила решение о временном запрете на выступление за питерский клуб бразильцам Малкому и Клаудиньо, которых чемпион России вернул из расположения национальной команды, в связи с чем Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте после точного удара Вендела. На перерыв хозяева ушли, ведя с счете уже 2:0. Второй раз поразил ворота "Ахмата" Александр Ерохин.

После перерыва Мохамед Конате отыграл один мяч, но Малком на 83-й минуте снял все вопросы о победителе. Одним из героев встречи стал Артем Дзюба, отметившийся двумя голевыми передачами.

"Зенит" в 6 матчах набрал 17 очков и вышел на первое место в турнирной таблице.