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12.09.2021 16:04
Рубрика: Спорт

ЦСКА ушел от поражения в матче против "Арсенала"

Текст: Артур Нанян

Московский ЦСКА едва не проиграл "Арсеналу" в матче седьмого тура чемпионата России. Гол Федора Чалова в концовке позволил армейцам набрать одно очко - 2:2.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Встреча 12 сентября стала первой для туляков после возвращения на тренерский мостик Миодрага Божовича. Специалист, работавший в Премьер-лиге сразу с несколькими командами, намерен поднять "оружейников" с предпоследнего места, на котором обосновался клуб в начале сезоне.

Уже на пятой минуте армейцы повели благодаря голу Игоря Дивеева. Впрочем, уже к середине второй половины "Арсенал" вел в счете: отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев. И все же последнее слово в этом матче осталось за гостями, ничью которым принес точный удар Федора Чалова на 74-й минуте - 2:2.

В турнирной таблице ЦСКА с десятью очками сравнялся со "Спартаком", занимающим шестую строчку. У туляков же пять очков: столько набрали также "Уфа" и "Ростов", которым еще только предстоит провести свои матчи в седьмом туре.

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