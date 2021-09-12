ЦСКА ушел от поражения в матче против "Арсенала"

Московский ЦСКА едва не проиграл "Арсеналу" в матче седьмого тура чемпионата России. Гол Федора Чалова в концовке позволил армейцам набрать одно очко - 2:2.

Встреча 12 сентября стала первой для туляков после возвращения на тренерский мостик Миодрага Божовича. Специалист, работавший в Премьер-лиге сразу с несколькими командами, намерен поднять "оружейников" с предпоследнего места, на котором обосновался клуб в начале сезоне.

Уже на пятой минуте армейцы повели благодаря голу Игоря Дивеева. Впрочем, уже к середине второй половины "Арсенал" вел в счете: отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев. И все же последнее слово в этом матче осталось за гостями, ничью которым принес точный удар Федора Чалова на 74-й минуте - 2:2.

В турнирной таблице ЦСКА с десятью очками сравнялся со "Спартаком", занимающим шестую строчку. У туляков же пять очков: столько набрали также "Уфа" и "Ростов", которым еще только предстоит провести свои матчи в седьмом туре.