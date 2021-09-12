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12.09.2021 03:50
Рубрика: Спорт

Эмма Радукану победила на Открытом чемпионате США по теннису

Фото: AFP/Kena Betancur Фото: AFP/Kena Betancur
Фото: AFP/Kena Betancur

Британская теннисистка Эмма Радукану одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес и выиграла Открытый чемпионат США.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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В финале встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Эмма Радукану впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Британка не отдала соперницам ни одного сета.

Как отмечает РИА Новости, в финале впервые с 1999 года сыграли теннисистки младше 20 лет: Фернандес (73-е место мирового рейтинга) в сентябре исполнилось 19 лет, а Радукану (150-е место) отметит 19-летие в ноябре.

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