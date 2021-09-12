Омская атлетка установила рекорд Сибирского международного марафона

Названы имена победителей Сибирского международного марафона-2021. Первой стала Марина Ковалева, установившая новый рекорд СММ - 2:29:14 (прежде он составлял 2:30). Лучший в мужском забеге - Алексей Реунков из Златоуста.

Из-за пандемии традиционные соревнования организаторы перенесли на месяц, и сегодня они состоялись. Температура на старте - плюс семь градусов, непогода и дождь не помешали стайерам успешно преодолеть дистанцию.

Большую ее часть лидировала омская спортсменка Марина Ковалева. Для нее это уже третья победа в Сибирском международном марафоне.

- Спасибо за поддержку. Всех, кто за меня болел, я слышала! - сообщила после финиша Марина.

Вторым в забеге и лучшим среди мужчин стал Алексей Реунков (2:15:37) - участник Олимпийских игр-2012.

Одновременно с СММ в Омске проходил Кубок России, победителями которого, соответственно, стали Марина Ковалева и Алексей Реунков.

Справка "РГ"

На старт 31-го Сибирского международного марафона на разные дистанции вышли более трех тысяч бегунов из 46 регионов России, а также Италии, Казахстана, Канады, Мексики, Молдовы, Беларуси и Чили. Массовую дистанцию в три километра пробежал губернатор Омской области Александр Бурков.