Омская атлетка установила рекорд Сибирского международного марафона

Новости

Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы 11:28
В Москве 12 сентября установилась июльская погода 11:27
В Свердловской области попрощаются с известной телеведущей 11:25
Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне 10:44
В Xiaomi не получали жалоб о блокировке своих смартфонов в Крыму 10:29
Аналитики выяснили, где живут самые экономные нарушители ПДД 09:57
В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге патриарх отслужит Литургию 09:51
У теннисистки Весниной украли олимпийские медали 09:43
"Нафтогаз" подтвердил закупки более дорогого газа 09:25
Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде 08:56
Финансист назвал самые рискованные продукты для инвестирования 08:52
Мурашко: Дистанционный контроль за артериальным давлением внедрят в РФ 08:25
Юрист объяснил, чем опасен договор дарения для пенсионеров 08:07
В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом 07:38
WSJ: Афганских летчиков доставят из Узбекистана на военную базу США 07:25
ФБР опубликовало первый из рассекреченных документов по терактам 11 сентября 06:40
Посол РФ в Кабуле: Талибам сейчас не до церемонии инаугурации 06:11
Салагай: Главный признак алкогольной зависимости - отрицание этого факта 05:04
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года 04:39
Франция отказалась сотрудничать с новым правительством Афганистана 04:13
Эмма Радукану победила на Открытом чемпионате США по теннису 03:50
Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков 03:00
Макрон почтил память жертв терактов в США 11 сентября 2001 года 02:43
Пушков назвал угрозы дипломата США в адрес России "сотрясением воздуха" 01:41
Беспилотники со взрывчаткой атаковали аэропорт Эрбиля в Ираке 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 10:40
Рубрика: Спорт

Омская атлетка установила рекорд Сибирского международного марафона

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Сергей Мельников / РГ Фото: Сергей Мельников / РГ
Фото: Сергей Мельников / РГ

Названы имена победителей Сибирского международного марафона-2021. Первой стала Марина Ковалева, установившая новый рекорд СММ - 2:29:14 (прежде он составлял 2:30). Лучший в мужском забеге - Алексей Реунков из Златоуста.

Фото: Скриншот RT на русском / youtube
Президент вручил госнаграды победителям Олимпиады в Токио

Из-за пандемии традиционные соревнования организаторы перенесли на месяц, и сегодня они состоялись. Температура на старте - плюс семь градусов, непогода и дождь не помешали стайерам успешно преодолеть дистанцию.

Большую ее часть лидировала омская спортсменка Марина Ковалева. Для нее это уже третья победа в Сибирском международном марафоне.

- Спасибо за поддержку. Всех, кто за меня болел, я слышала! - сообщила после финиша Марина.

Вторым в забеге и лучшим среди мужчин стал Алексей Реунков (2:15:37) - участник Олимпийских игр-2012.

Одновременно с СММ в Омске проходил Кубок России, победителями которого, соответственно, стали Марина Ковалева и Алексей Реунков.

Справка "РГ"

На старт 31-го Сибирского международного марафона на разные дистанции вышли более трех тысяч бегунов из 46 регионов России, а также Италии, Казахстана, Канады, Мексики, Молдовы, Беларуси и Чили. Массовую дистанцию в три километра пробежал губернатор Омской области Александр Бурков.

В регионах Спорт Виды спорта Легкая атлетика Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область