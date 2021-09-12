"Сочи" обыграл "Уфу" и вышел на второе место в первенстве России

В воскресенье в седьмом туре чемпионата страны по футболу "Сочи" дома переиграл "Уфу" - 3:1 (2:0). После этой победы южане набрали 15 очков и занимают второе место в РПЛ, опережая столичный "Локомотив" по дополнительным показателям.

Уже за первую половину матча хозяева на олимпийской арене "Фишт" нанесли по воротам уфимского вратаря Александра Беленова с десяток ударов. "Барсы" с помощью точных передач легко просачивались через весьма плотную и массированную оборону гостей и заставляли голкипера соперника в бросках вытаскивать мячи после прицельных выстрелов Артура Юсупова, Данилы Прохина и Матео Кассьеры.

Причем именно 24-летний колумбийский дебютант сочинцев, который только что перешел из португальского "Белененсеша", довольно ярко презентовал себя в нашем первенстве. Техничный и подвижный центрфорвард хорошо приложился издали, с пяти метров едва не забил головой, а еще не реализовал выход один на один. Зато на 11-й минуте Кассьера, получив разрезающий пас от Цаллагова, продвинулся справа почти до линии ворот и неожиданно для голкипера мощно выстрелил над ним под перекладину - 1:0.

На 35-й минуте свой третий гол в сезоне провел капитан "Сочи" Кристиан Нобоа, который метров с 13-ти после с идеальной передачи Ивелина Попова отправил мяч точно в нижний угол - 2:0, 35-я минута.

Однако безнадежно смотревшиеся гости после перерыва предстали в совершенно ином обличии, проведя по своему левому флангу три опаснейшие атаки. Причем первая из них оказалась результативной: форвард молодежнной сборной России Гамид Агаларов красиво в падении головой метров с десяти замкнул прострел Бояна Йокича - 2:1, 50-я минута. Это уже пятый мяч в первенстве 21-летнего нападающего, который в споре бомбардиров только на один гол отстает теперь от железнодорожника Федова Смолова. И тут же дважды вполне мог отличиться уфимец Неманья Милетич.

Постепенно хозяевам удалось снова взять мяч под свой контроль, однако прежней легкости в атаках уже у "барсов" не наблюдалось. Впрочем, и у собственной штрафной сочинцы перестали ошибаться. Хотя несколько выпадов гостей выглядели все-таки угрожающими. Отметим выход в конце встречи на замену впервые в РПЛ в составе гостей 17-летнего полузащитника Данила Ахатова.

Но на 83-й минуте центральный защитник "Уфы" Юрий Журавлев снес выходившего к воротам Кассьеру и был удален с поля. А еще и Жоаозиньо на 93-й минуте со штрафного, назначенного в 17-метрах от ворот, отправил мяч в левую от Беленова "девятку" - 3:1.

В общем, южанам, удалось довести поединок до довольно трудной победы и набрать 15 очков в первенстве, обойдя "Локомотив" в турнирной таблице. В восьмом туре "Сочи" предстоит провести дома интереснейший матч с московским "Динамо".