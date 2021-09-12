Туктамышева пришла в восторг от прыжков Трусовой

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева восхитилась произвольной программой Александры Трусовой, которая исполнила пять четверных прыжков - два тулупа, два лутца и сальхов. Мечта Саши чисто исполнить этот сложнейший контент исполнилась на контрольных прокатах в Челябинске.

- Безумно понравилась программа Трусовой и музыка, которую она взяла. Я сама обожаю рок, такие программы наотмашь. Только услышав музыку, поняла, что прокат получится классным. А Саша еще и пять четверных исполнила. Низкий поклон ей за труд, - сказала Туктамышева журналистам.

Сама Трусова отметила, что теперь надо постараться исполнить все пять квадов на соревнованиях, чего у нее еще ни разу не получалось.

- Конечно, я рада, конечно, что здесь все сложилось, - призналась фигуристка. - Часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду стараться сделать лучше на турнирах.