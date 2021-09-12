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12.09.2021 09:43
Рубрика: Спорт

У теннисистки Весниной украли олимпийские медали

Текст: Максим Домчев

В Подмосковье злоумышленники украли олимпийские медали у теннисистки Елены Весниной.

Фото: Ed JONES / AFP
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Как рассказала спортсменка, помимо олимпийских наград преступники забрали драгоценности, в том числе и перстень, подаренный за победу на Играх в Рио-де-Жанейро.

"Не взяли только документы, которые там лежали. Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе", - приводит слова спортсменки Пятый канал.

Преступникам удалось обойти сигнализацию, правоохранительные органы изучают подробности преступления.

Веснина - олимпийская чемпионка 2016 года и серебряный призер Олимпиады в Токио.

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