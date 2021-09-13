"Бавария" поздравила Медведева с победой на Открытом чемпионате США

Немецкий футбольный клуб "Бавария" поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open.

Вторая ракетка мира Медведев является болельщиком "Баварии". И после победы на US Open мюнхенцы поздравили россиянина с этим событием сообщением на странице в Instagram.

"Поздравляем с победой на US Open", - говорится в сообщении.

В воскресенье Медведев в трех сетах переиграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича - 6:4, 6:4, 6:4. Это первый титул россиянина на турнирах Большого шлема.

За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов.