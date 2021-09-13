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13.09.2021 19:02
Рубрика: Спорт

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Тяньцзине отменен

Текст: Николай Долгополов

Китайская Ассоциация фигурного катания информировала Международный Союз конькобежцев (ИСУ) об отмене Чемпионата четырех континентов. Турнир, схожий по значимости с чемпионатом Европы и проводящийся под эгидой ИСУ, должен был пройти в китайском Тяньцзине с 17 по 22 января 2022 года.

Фото: РИА Новости
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Причины отмены - сложная эпидемиологическая ситуация, ограничения в пересечении границ, строгие карантинные правила. Попытки организаторов найти приемлемое решение были безуспешны.

Это уже второй важный старт сезона, отмененный в Китае. До этого китайская сторона отказалась от проведения Кубка Китая серии ИСУ Гран-при в Чунцине. Тогда Совет ИСУ обратился ко всем странам-членам с предложением принять этап серии Гран-при в те же сроки. Среди нескольких отозвавшихся предпочтение было отдано итальянскому Турину.

С тем же призывом ИСУ, как сообщается в пресс-релизе, выступил и сейчас. Установлен дедлайн на подачу заявки - 1 октября. Наверняка желающие найдутся, хотя Чемпионат четырех континентов с немалым количеством участников организовать в оставшееся до января время, конечно, сложнее, чем этап Гран-при.

Спорт Фигурное катание