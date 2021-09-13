Джокович по-русски обратился к Медведеву после поражения в финале US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США, обратившись к сопернику по-русски.

Между Джоковичем и Медведевым уже давно сложились хорошие отношения вне корта. Как-то первая ракетка мира взял россиянина в свой личный самолет, когда теннисисты направлялись на матч Кубка Дэвиса.

В воскресенье в финале Открытого чемпионата США Джокович уступил Медведеву в трех партиях и тепло поздравил его на корте.

Позже он обратился к россиянину на своей странице в Instagram.

"Даниил, ты абсолютно достоин своего первого титула на турнире "Большого шлема"! Молодец! Аплодирую", - написал Джокович. Слова "Молодец" и "Аплодирую" серб написал по-русски.