Фигуристы сборной РФ представили олимпийские программы для Пекина-2022

Новости

Отцы смогут получать маткапитал наравне с матерями 13:28
Мишустин назвал историческим одобрение 28 отраслевых союзных программ 13:09
В генконсульстве РФ сообщили, что россияне не пострадали в ДТП в Турции 13:08
В Рособрнадзоре рассказали, как пройдет ЕГЭ в 2022 году 13:02
Детские пособия и больничные будут выплачиваться по новым правилам 13:01
Пушков: Дуда унизил себя, отказавшись от встречи с Меркель 13:00
Задержанному в Праге россиянину дали чешского адвоката 13:00
Путин назвал победы паралимпийцев праздником для всей страны 12:44
Регионы получат 14 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году 12:37
Томские ученые разработали метод создания имплантов с лекарством 12:28
На энергосистему Венесуэлы совершена очередная атака 12:03
МАК расследует аварийную посадку L-410 в Иркутской области 12:02
Оперштаб: В Москве выявлено 2022 новых случая COVID-19 11:54
"Аэроэкспресс" 18 сентября отменит все рейсы до "Внуково" 11:52
Дольщики из семи регионов получат жилье или компенсации 11:42
Синоптики предсказали Москве холодный сентябрь 11:33
Ограбивший девочку в Подмосковье мужчина подозревается в попытке изнасилования 11:33
Минобрнауки: Планов переводить вузы на удаленку пока нет 11:32
В 22 регионах улучшилось качество воды 11:31
Путин поручил выделять регионам не менее 8 млрд рублей на лесоохрану 11:24
Власти Москвы назвали число вакцинированных от коронавируса 11:23
Путин указал защитить соцвыплаты от списаний 11:23
В МИД КНР назвали неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России 11:19
Рафик Загрутдинов: В Москве строят 16 объектов спорта 11:09
СМИ: Россияне пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
13.09.2021 11:41
Рубрика: Спорт

Фигуристы сборной РФ представили олимпийские программы для Пекина-2022

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
Фигуристы сборной России традиционно открыли сезон на контрольных прокатах сборной в Челябинске, где претенденты на поездку в Пекин-2022 представили свои олимпийские программы.
Анна Щербакова - лучшая фигуристка прошлого сезона. Но в этом конкуренция только усилится. Фото: РИА Новости Анна Щербакова - лучшая фигуристка прошлого сезона. Но в этом конкуренция только усилится. Фото: РИА Новости
Анна Щербакова - лучшая фигуристка прошлого сезона. Но в этом конкуренция только усилится. Фото: РИА Новости

Точкой притяжения и местом силы, как обычно, стали выступления одиночниц. Ведь здесь самая сильная конкуренция, которая будет только расти по ходу соревнований и достигнет своего апогея к декабрьскому чемпионату страны и январскому чемпионату Европы. Именно там решится судьба путевок на Игры.

Фото: iStock
Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен

На три места в команде претендуют пять-семь спортсменок. Причем все, кроме Елизаветы Туктамышевой, тренируются у Этери Тутберидзе.

Сказать сейчас, кто же поедет на Олимпиаду, затруднительно. Да и итоговый расклад точно не сможет удовлетворить всех. Зато будет очень интересно.

Произвольные программы наши девушки показали уже после подписания этого номера "РГ" в печать, но после короткой можно сделать несколько общих выводов.

Во-первых, чемпионка мира Анна Щербакова подошла к сезону не в оптимальной форме из-за перелома пальца на ноге. Досадное стечение обстоятельств вне тренировочного процесса. Теперь нужно наверстывать.

- Пропустила много времени. Пытались в экстренном режиме накатать программы, чтобы было не стыдно выступать в Челябинске, - рассказала Аня. - Пока я сюда приехала с тройными прыжками. Но надеюсь, что с каждым моим появлением на льду я буду сильно прогрессировать.

Но в субботу наши одиночницы соревновались в исполнении не четверных тулупов и лутцев, а акселей в 3,5 оборота. На них зашли чемпионка Европы Алена Косторная и Александра Трусова, вернувшиеся к Тутберидзе после сезона в "Ангелах Плющенко". Косторная восстановила свой ультра-си элемент, что было одним из условий начала нового этапа в "Хрустальном", но стабильности ей все еще не хватает. И на прогоне, и во время проката аксель был со степ-аутом. Трусова и вовсе упала, хотя на тренировках делает чуть ли не 10 из 10. Но, несмотря на этот сбой, новая короткая программа под музыку из фильма "Фрида" получилась весьма удачной и подходящей для Саши: показывает достоинства, скрывает недостатки. Хотя в артистизме и передаче образа Трусова тоже прибавила.

Фото: iStock
Третий отмененный этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Италии

И все же самое сильно впечатление оставили Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. "Императрицу" продолжает мотивировать "серебро" чемпионата мира, завоеванное в 24 года, что по меркам современного женского фигурного катания просто подвиг. Ее тройной аксель по-прежнему шикарен. А желание наконец отобраться на Олимпиаду сильно как никогда. Валиевой только 15 и она готовится к своему первому полноценному взрослому сезону, однако выглядит очень убедительно в плане техники (в арсенале есть и аксель, и квады) и завораживающе в плане катания. Владение коньком, красивые плавные линии, музыкальность, воздушность - это все про Камилу.

Спорт Фигурное катание