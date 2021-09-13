Фигуристы сборной РФ представили олимпийские программы для Пекина-2022

Фигуристы сборной России традиционно открыли сезон на контрольных прокатах сборной в Челябинске, где претенденты на поездку в Пекин-2022 представили свои олимпийские программы.

Точкой притяжения и местом силы, как обычно, стали выступления одиночниц. Ведь здесь самая сильная конкуренция, которая будет только расти по ходу соревнований и достигнет своего апогея к декабрьскому чемпионату страны и январскому чемпионату Европы. Именно там решится судьба путевок на Игры.

На три места в команде претендуют пять-семь спортсменок. Причем все, кроме Елизаветы Туктамышевой, тренируются у Этери Тутберидзе.

Сказать сейчас, кто же поедет на Олимпиаду, затруднительно. Да и итоговый расклад точно не сможет удовлетворить всех. Зато будет очень интересно.

Произвольные программы наши девушки показали уже после подписания этого номера "РГ" в печать, но после короткой можно сделать несколько общих выводов.

Во-первых, чемпионка мира Анна Щербакова подошла к сезону не в оптимальной форме из-за перелома пальца на ноге. Досадное стечение обстоятельств вне тренировочного процесса. Теперь нужно наверстывать.

- Пропустила много времени. Пытались в экстренном режиме накатать программы, чтобы было не стыдно выступать в Челябинске, - рассказала Аня. - Пока я сюда приехала с тройными прыжками. Но надеюсь, что с каждым моим появлением на льду я буду сильно прогрессировать.

Но в субботу наши одиночницы соревновались в исполнении не четверных тулупов и лутцев, а акселей в 3,5 оборота. На них зашли чемпионка Европы Алена Косторная и Александра Трусова, вернувшиеся к Тутберидзе после сезона в "Ангелах Плющенко". Косторная восстановила свой ультра-си элемент, что было одним из условий начала нового этапа в "Хрустальном", но стабильности ей все еще не хватает. И на прогоне, и во время проката аксель был со степ-аутом. Трусова и вовсе упала, хотя на тренировках делает чуть ли не 10 из 10. Но, несмотря на этот сбой, новая короткая программа под музыку из фильма "Фрида" получилась весьма удачной и подходящей для Саши: показывает достоинства, скрывает недостатки. Хотя в артистизме и передаче образа Трусова тоже прибавила.

И все же самое сильно впечатление оставили Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. "Императрицу" продолжает мотивировать "серебро" чемпионата мира, завоеванное в 24 года, что по меркам современного женского фигурного катания просто подвиг. Ее тройной аксель по-прежнему шикарен. А желание наконец отобраться на Олимпиаду сильно как никогда. Валиевой только 15 и она готовится к своему первому полноценному взрослому сезону, однако выглядит очень убедительно в плане техники (в арсенале есть и аксель, и квады) и завораживающе в плане катания. Владение коньком, красивые плавные линии, музыкальность, воздушность - это все про Камилу.