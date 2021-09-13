Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

В понедельник РФС объявил о том, что занимавший пост главы департамента судейства Виктор Кашшаи ушел в отставку в связи с организационными изменениями в организации. Венгерский специалист занимал этот пост с начала 2020 года.

Исполнять обязанности Кашшаи будет заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.

Кашшаи отметил, что с "января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах". Также молодые и перспективные арбитры получили шанс на развитие карьеры.

"Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: ЕВРО-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин", - отметил Кашшаи.

Он также рассказал, что гордится достигнутыми результатами в работе департамента.