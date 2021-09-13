Путин наградил паралимпийцев в Кремле

"Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийцев - совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир", - подчеркнул Владимир Путин. Это мотивирует людей задуматься об истинных ценностях и воодушевляет.
Президент отметил безупречную подготовку паралимпийцев и высоко оценил их яркие победы. "Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги", - сказал он. "Ваш пример окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - подчеркнул Путин.
Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов. Остальные золотые медалисты получили ордена Дружбы. Российская сборная завоевала на Паралимпиаде в Токио 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете.
Путин назвал победы паралимпийцев праздником для всей страны
Победы паралимпийцев - праздник для всех, заявил президент РФ Владимир Путин, завершая церемонию награждения спортсменов в Кремле.
"Многие выражали слова благодарности в адрес государства, власти", - прокомментировал Владимир Путин выступления чемпионов. "Конечно, это приятно слышать, но это все-таки наша обязанность - создавать для вас условия, а вот заниматься спортом, добиваться таких результатов - это не обязанность ваша, это ваша жизненная установка, ваш настрой, талант, трудолюбие и воля к победе, это все ваше", - сказал он.
"Ваши победы - это для всех нас, для меня и всей нашей страны - это праздник. Спасибо вам большое", - заключил президент.