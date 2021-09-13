Путин наградил паралимпийцев в Кремле

Выдающиеся спортивные достижения паралимпийцев прославляют страну, заявил президент на церемонии награждения паралимпийцев в Кремле. Глава государства лично вручил награды спортсменам, завоевавшим золотые медали, в Екатерининском зале Кремля.

"Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийцев - совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир", - подчеркнул Владимир Путин. Это мотивирует людей задуматься об истинных ценностях и воодушевляет.

Президент отметил безупречную подготовку паралимпийцев и высоко оценил их яркие победы. "Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги", - сказал он. "Ваш пример окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - подчеркнул Путин.

Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов. Остальные золотые медалисты получили ордена Дружбы. Российская сборная завоевала на Паралимпиаде в Токио 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете.