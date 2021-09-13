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13.09.2021 12:20
Рубрика: Власть

Путин наградил паралимпийцев в Кремле

Текст: Кира Латухина
Выдающиеся спортивные достижения паралимпийцев прославляют страну, заявил президент на церемонии награждения паралимпийцев в Кремле. Глава государства лично вручил награды спортсменам, завоевавшим золотые медали, в Екатерининском зале Кремля.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийцев - совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир", - подчеркнул Владимир Путин. Это мотивирует людей задуматься об истинных ценностях и воодушевляет.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Президент отметил безупречную подготовку паралимпийцев и высоко оценил их яркие победы. "Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги", - сказал он. "Ваш пример окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - подчеркнул Путин.

Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов. Остальные золотые медалисты получили ордена Дружбы. Российская сборная завоевала на Паралимпиаде в Токио 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете.

Путин назвал победы паралимпийцев праздником для всей страны

Текст: Кира Латухина

Победы паралимпийцев - праздник для всех, заявил президент РФ Владимир Путин, завершая церемонию награждения спортсменов в Кремле.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Многие выражали слова благодарности в адрес государства, власти", - прокомментировал Владимир Путин выступления чемпионов. "Конечно, это приятно слышать, но это все-таки наша обязанность - создавать для вас условия, а вот заниматься спортом, добиваться таких результатов - это не обязанность ваша, это ваша жизненная установка, ваш настрой, талант, трудолюбие и воля к победе, это все ваше", - сказал он.

"Ваши победы - это для всех нас, для меня и всей нашей страны - это праздник. Спасибо вам большое", - заключил президент.

Власть Работа власти Госнаграды Спорт Паралимпийский спорт Президент Паралимпийские игры в Токио