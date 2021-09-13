Путин назвал победы паралимпийцев праздником для всей страны

Победы паралимпийцев - праздник для всех, заявил президент РФ Владимир Путин, завершая церемонию награждения спортсменов в Кремле.

"Многие выражали слова благодарности в адрес государства, власти", - прокомментировал Владимир Путин выступления чемпионов. "Конечно, это приятно слышать, но это все-таки наша обязанность - создавать для вас условия, а вот заниматься спортом, добиваться таких результатов - это не обязанность ваша, это ваша жизненная установка, ваш настрой, талант, трудолюбие и воля к победе, это все ваше", - сказал он.

"Ваши победы - это для всех нас, для меня и всей нашей страны - это праздник. Спасибо вам большое", - заключил президент.