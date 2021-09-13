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13.09.2021 21:28
Рубрика: Спорт

"Ростов" дома сыграл вничью с "Краснодаром"

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Краснодаром" завершился с ничейным счетом 1:1.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Все голы во встрече забили гости. Сначал Урош Спаич срезал при подаче с фланга мяч в свои ворота, а во втором тайме Эдуард Сперцян сравнял счет.

К тому моменту кубанцы остались в меньшинстве после двух желтых карточек Гжегожу Крыховяку. А Реми Кабелла упустил верный шанс забить гол с пенальти: легионер "Краснодара" не попал в створ ворот.

На матче присутствовало 5669 зрителей.

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