Россияне победили в первом раунде плей-офф первенства Европы по волейболу

В стартовом раунде плей-офф чемпионата Европы серебряный призер Олимпиады в Токио мужская сборная России в трудном и нервном матче одолела команду Украины - 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Теперь во вторник в четвертьфинале нашим волейболистам играть с хозяевами арены в Гданьске действующими чемпионами мира поляками. Ожидается аншлаг.

В матче Россия - Украина страсти кипели исключительно на площадке. На трибунах собралось около пяти тысяч болельщиков. Причем польские поклонники летающего мяча особенно не выражали свои симпатии тому или иному сопернику. Скорее, они разогревались перед следующим матчем своей сборной против Финляндии.

Перед игрой у россиян наметилась серьезная кадровая проблема. Накануне на тренировке ощутимую травму получил Кирилл Клец, подопечные главного тренера Туомаса Саммелвуо остались с одним диагональным нападающим - Егором Клюкой. Да и это амплуа - не его основная позиция, он доигровщик, а в диагонали сейчас действует вынужденно, так как на Евро-2021 не поехали олимпийцы Максим Михайлов и Викторов Полетаев из-за за накопившейся усталости и травмы соответственно. Регламент чемпионата Старого Света при форс-мажорных обстоятельствах допускает возможность замены в заявке, поэтому вместо Клеца в сборную срочно призван Максим Жигалов. Но к матчу с Украиной он еще не прибыл в расположение команды.

Украинцы вышли на игру предельно мотивированными. Не только в спортивном плане, а еще и в материальном. Национальная федерация волейбола в случае победы над Россией обещала выплатить команде премию в размере 10 миллионов гривен (27,3 млн рублей). Взявшись за дело с места в карьер, соперники неожиданно для многих взяли стартовый сет.

Саммелвуо не стал спешить с заменами, в коротком перерыве между сетами объяснил игрокам их ошибки, и следующую партию россияне начали с рывка 7:2.

На кураже дожать оппонента не получилось. Украинцы сражались долго и упорно. В третьей партии они лидировали до четырех очков. Все-таки удалось догнать неуступчивого соперника, в концовке очень помогла подача навылет в исполнении Ивана Яковлева. Наращивал обороты и мощь в атаке Егор Клюка, который в итоге и стал лучшим бомбардиром матча, набрав 21 очко (в том числе четыре эйса).

Уступая 1:2, сборная Украины отчаянно пыталась перевести матч на тай-брейк. В четвертой партии команда вела 13:11. Хотя на этом все и завершилось. Россияне вовремя собрались, в точку попала сделанная раньше замена связующего Павла Панкова на капитана сборной Игоря Кобзаря, верховодили в атаке Клюка и Дмитрий Волков. Десять миллионов гривен так и остались в кассе Федерации волейбола Украины.

Об упорном характере прошедшего матча красноречиво говорит его продолжительность - 2 часа 4 минуты. Как правило, более двух часов играются пятисетовые сражения, здесь же речь шла о четырех партиях.

- Украинцы нас немного удивили, они дали бой, навязали борьбу, в целом показали хороший волейбол. Правда, и помогли нам, наделав в решающий момент ошибок, - сказал связующий сборной России Игорь Кобзарь. - Думаю, ключом к нашей победе стала мощь и эффективность в атаке.

Лидер украинцев Олег Плотницкий, выступающий в итальянской лиге, назвал причину поражение откровенно: "Во втором сете мы просто не поверили в себя. Россия - топовая сборная, это призер Олимпиады, игроки такого класса не прощают вам ошибок, используя твои огрехи по максимуму. Рад, что мы не сникли, продолжали сражаться почти на равных, показали болельщикам хорошее шоу, до последнего розыгрыша мяча оставались единой командой".

К вечерней встрече Польша - Финляндия на трибунах стало совсем тесно - около девяти тысяч зрителей, разодетых в бело-красные национальные цвета. Хозяева справились со своей задачей на удивление легко - 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).

Вот так и подошла сборная России к своему польскому Рубикону. По суммарному количеству титулов оппонентов это будет самая сильная четвертьфинальная пара. Подобный расклад казался нереальным, но из-за сенсационного поражения от Турции (1:3) на старте континентального чемпионата еще в финском Тампере наши волейболисты не смогли занять первое место в группе и оказались совсем не в той части турнирной сетки, где хотелось быть. Если бы не дебютный конфуз, в четвертьфинале пришлось бы встречаться с победителем пары Сербия - Турция.

"ЭРГО Арена" вмещает 11 500 зрителей, и билеты на игру Польша - Россия уже почти все разобраны. Хозяева костьми лягут, чтобы не допустить поражения, иначе сам факт проведения основной, медальной части первенства Европы в Польше потеряет свой изначальный смысл. Россиянам тоже не к лицу второй подряд континентальный турнир оставаться без наград. В общем, битва ожидается запредельного уровня. Это противостояние, по сути, достойно финала.