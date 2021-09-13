Российские сборные по баскетболу добрались до 1/2 финала ЧЕ-2021

Серебряные призеры недавней Олимпиады в японском Токио мужская и женская сборная России по баскетболу 3х3 оказались в шаге от пьедестала на завершившемся в столице Франции Париже Кубке Европы. Так называется ежегодный континентальный чемпионат, где на этот раз обе наши команды финишировали четвертыми.

У девушек по сравнению с Олимпиадой было лишь одно изменение в составе: сестры Евгения и Ольга Фролкины, Юлия Козик продолжили выступление, а вот вместо Анастасии Логуновой в команде сражалась Александра Столяр. Наш статус медалистов летних Игр оказался серьезным раздражителем для соперников. Абсолютно все наши оппоненты, даже европейские середнячки, бились против России с особым настроем. В группе девушки обыграли Великобританию (15:12) и Украину (21:18).

Четвертьфинал с Литвой был полон драматизма. Россиянки критично отставали от прибалтийских девушек - 9:13. Но к завершению десятиминутки основного времени игры наша отчаянная погоня все же завершилась успехом, причем помог дальний бросок Евгении Фролкиной. За две секунды до сирены она поразило кольцо из-за дуги, это в баскетболе 3х3 оценивается не тремя очками, как в классическом варианте игры, а двумя баллами. Овертайм команды начали при счете 14:14. Дважды подряд отличилась Козик, россиянки в итоге победили 16:15. Увы, затем потерпели поражения и в полуфинале с Германией (12:14 ОТ) и во встрече за "бронзу" с Францией (13:19).

В мужской сборной страны ротация олимпийского состава оказалась 50-процентной. Станислав Шаров и Александр Зуев в Париж полетели, Кирилла Писклова и Илью Карпенкова поменяли Даниил Абрамовский и Борис Логачев. В группе наши победили Израиль (21:17) и Нидерланды (20:19), в первом раунде плей-офф взяли верх над Эстонией (19:16), однако в полуфинале уступили Сербии (13:18), а в борьбе за "бронзу" не справились с Польшей (18:19).