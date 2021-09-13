Владимир Путин отметил упорство, настойчивость и мужество спортсменов, которые служат примером для миллионов людей. "Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца: совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир", - сказал он. "Ваши выступления буквально, в полном смысле этого слова, заряжают своей неукротимой энергией, мотивируют людей задуматься об истинных ценностях, имеют уникальную воодушевляющую силу. А ваши победы свидетельствуют о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям", - подчеркнул президент.

Глава государства назвал спортсменов сверходаренными людьми. С великолепным результатом выступила команда российских пловцов, принеся в копилку почти половину золотых наград. Отличились легкоатлеты, многие из них также установили мировые рекорды. Впервые в истории Паралимпиад награды взяли российские фехтовальщики - и сделали это невероятно красиво, похвалил он. Президент отметил и очевидный рост мастерства в настольном теннисе, и блестящие достижения лучников, и, конечно же, выступления велогонщиков, которые войдут в летопись мирового спорта.

"Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги", - сказал Путин, поблагодарив спортсменов за пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, за умение "держать удар" и верить в себя. "Ваши достижения, мастерство безо всякого преувеличения можно назвать торжеством силы человеческого духа", - подчеркнул он.

Владимир Путин пообещал паралимпийцам всемерную поддержку государства. Каждая завоеванная в Токио медаль убедительно доказала высочайший уровень мастерства российских атлетов, спортивное величие страны, приумножила чувство национальной гордости, сказал президент.

"Провожая вас в Токио, мы верили в ваш огромный потенциал, в поистине несгибаемый характер паралимпийцев России, и вы показали это своими делами, своими результатами, победами - не подвели. Показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта, завоевали 118 наград, установили 17 мировых рекордов и стали настоящими героями прошедших Игр", - оценил Путин. "Паралимпийцы - потрясающие, удивительные люди, вне зависимости от того, на какую ступень пьедестала они поднялись", - отметил он. И никакими наградами и регалиями это не оценить. "Каждый, без всякого преувеличения, гордость страны, достояние всего нашего общества", - заявил президент. Такие люди, такие личности меняют мир к лучшему, одним только своим примером способны круто изменить судьбы очень многих, спасти от отчаяния и дать надежду, открыть новые горизонты и веру в безграничность своих возможностей, заключил он.

Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца: совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир

После церемонии Путин побеседовал с паралимпийцами, подписал ленты на наградах, а вот ставить автограф в паспорте одного из спортсменов отказался, чтобы не испортить документ. Президент также откликнулся на просьбу дарить им машины, как олимпийским чемпионам. "Сложилась добрая традиция у олимпийцев получать автомобили после Игр. На нас эта традиция продолжится?" - спросили его. "А почему нет, - удивился Путин. - Честно говоря, я даже и не интересовался, я исходил из того, что так и должно быть". "Вопроса нет даже", - обрадовал он паралимпийцев.